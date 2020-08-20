【新冠肺炎】醫管局延長普通科門診派深喉唾液樣本包計劃3個月

▲ （林宇翔攝）

新冠肺炎疫情未止，醫管局普通科門診向高危及輕微症狀市民派發及收集深喉唾液樣本包的計劃，將延長3個月以配合政府防疫政策。

醫管局總行政經理劉家獻今提到，普通科門診自7月27日至8月15日至今已派發3.47萬個深喉唾液樣本包，至今已收回2.4萬個樣本，當中找出56人確診，陽性率達0.24%亦算高。

他稱，輕微症狀患者自覺高危惟未會求醫，可透過此計劃揪出；而為配合政府防疫政策，此計劃將延長3個月，派發對象、地點及收集時間均無改變。

劉家獻稱，22間普通科門診每日將分別派110個樣本包，即合共2400多個，過去一周只派出1000至2000個，強調不會不夠派，惟如有市民出現症狀卻未能取得樣本包，應求醫進行檢測。

他又呼籲，市民如已取得樣本包，應於3個工作內採集深喉唾液樣本及交回門診，以可及早確診及作治療。

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記者：陳正怡