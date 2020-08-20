【新冠肺炎】今日新增1宗印度輸入個案　印航抵港航班累計14人確診

▲ 張竹君指，新增輸人個案病人曾乘搭由8月14日抵港的印度航空AI 314航班，令航班累計有14人染疫。（林宇翔攝）

本港近日多宗輸入個案均來自印度，港府由8月18日起至8月31日禁止印度航空營運的客機抵港2周，今日再多一宗輸入個案，涉一名39歲女子（編號：4594），同樣由印度返港。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該病人曾乘搭由上周五（14日）抵港的印度航空AI 314航班，令航班累計有14人染疫。

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張竹君續指，14人當中有不少人是家人關係，暫時未能確定會否再禁止由印度來港的航空，因為是一項新措施，只是即使持陰性結果、由印度返港人士，感染人數比率高，所以實施短期措施，亦未清楚會禁止多久，但相信2星期是一個合理的要求。

她又指，由印度返港人都有跟足本港規定，但如有問題懷疑當局會跟進，亦有可能與測試敏感度有關。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙