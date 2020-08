【學英文】新冠肺炎疫情未止　如何克服抗疫疲勞（anti-pandemic fatigue）

▲ 新冠肺炎疫情持續多月,大人細路都出現了抗疫疲勞(anti-pandemic fatigue)。

大家已經悶在家裏多時,而且新冠肺炎疫情似乎還要持續多月,實在難免令人出現抗疫疲勞(anti-pandemic fatigue)。心裏何止想逛逛街、到餐廳品嘗美食,而且很渴望去旅行呢!

名詞fatigue解「疲勞、勞累」。Fatigue所描述的疲勞與tiredness的程度不同,fatigue是指extreme tiredness(極度疲勞)。

Fatigue可以描述身體上的疲勞——physical fatigue,又或者精神上的疲勞——mental fatigue。某些職業的工時很長,從業員常出現疲勞,所以會以職業名稱加上fatigue一字組成複合名詞(compound noun)。

父母疲勞parent fatigue

例如,driver fatigue(疲勞駕駛)和doctor fatigue(醫生疲勞)。現在小朋友既不能重返校園上學,又不能到處遊玩,家長需要24小時照顧小朋友,自然會出現parent fatigue(父母疲勞)。

Fatigue常配動詞suffer(遭受)、lead(導致)、show(表現)、reduce(減少)等等。例句︰She is suffering from both physical and mental fatigue.(她身心俱疲。)

How can we overcome anti-pandemic fatigue if the pandemic persists for another six months?(如果疫情再持續6個月,我們如何克服抗疫疲勞?)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

