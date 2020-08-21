【育兒心得】0歳嬰兒也能藉聆聽學習語文　語文博士教3招講故事技巧強化兒童專注力

▲ 嬰兒最先主要是跟父母、親人接觸，好好把握親子溝通時光。(iStocks 圖片)

不少家長都緊張子女的學習語文能力，總有要贏在起跑線的心態，從小催谷在所難免。但香港教育大學中國語言學系助理教授廖佩莉博士，則認為不是一味的單向學習便成。她説語文源於生活，要從日常環境中學習和親子間多互動，才是促進孩子學習語文的竅門。

廖佩莉博士說學習語文不是一蹴即就的事，而興趣也不是一時三刻便會有。所以，家長想孩子對語文學習有興趣和信心，實在需要付出愛心、時間、耐性和恆心。

於是她依據多年自身的教學語文經驗，尤其是在幼兒教育方面，寫了一本《從學前至初小，聽說讀寫怎樣教？》，針對年齡由0-8歲的孩童，此階段的兒童擁有好奇心、模仿力、想象力、觀察力，還有巨大的學習能力。

▲ 此書以介紹兒童在不同年齡階段「聽、說、讀、寫」的發展特徵，給家長的要訣和妙法。(新雅文化提供)

她提到幼兒的語文發展，是以聽說為先，讀寫為後，其中說和讀是這階段發展的重要時期。本書著重理論與實踐，當中亦有個案分析和親子活動建議，分析如何在日常生活中運用書中的理論，讓家長更易掌握箇中技巧。

學習聆聽能力

也許家長會問，0歳嬰兒也能從「聽」中學習語文？廖博士笑言當然可以，「嬰兒接受振動頻率的範圍大，成人聽不到的某些尖細聲音，嬰幼兒都能聽到，除非天生有缺憾。因此多向他們說話，多給不同的聲音他們聽，都是有助於他們發展語言的能力。要知道孩童是先會聆聽，然後才會發展說話、閱讀和寫作的能力。」

▲ 嬰兒最先主要是跟父母、親人接觸，好好把握親子溝通時光。(iStocks 圖片)

所以她囑咐家長們不要看輕嬰兒期、學步期這學前階段的聆聽能力，此階段的孩子已喜歡聽兒歌和簡單的故事，如在唱兒歌時加上動作，逗逗孩子，他們大多會以手舞足蹈作出反應，這便是廖博士常說的親子互動效果。

「輸入」和「輸出」

她提到學習語文有兩個重要觀念：「輸入」和「輸出」。家長要讓孩子在生活中有適當的「輸入」(聽和讀)，即指孩子從周遭環境中探索，從而獲得知識。當得到了足夠的知識「輸入」後，才能漸漸地學習到說話的表達能力，即是所謂的「輸出」(說和寫)了。

因此，若家長想自己的孩子學習語文成口齒伶俐的寶寶，便要好好掌握這以上「輸入」和「輸出」的概念。

她鼓勵家長們多善用日常生活環境，引導孩子學習，當中又可以分為有意和無意的創設情境。

善用環境學習

她舉例，家長在家可以擺放小書櫃，每天有固定時間進行親子共讀，讓孩子養成閱讀習慣。又或可以在家中貼上圖文並茂的掛圖和字卡，並和孩子玩遊戲，幫助孩子學習字詞。

▲ 和孩子一起唱兒歌，他們開心時會手舞足蹈。(iStocks 圖片)

更加可以有意地和孩子回家途中，留意周遭事物，如招牌、街名、路牌等，使他們接觸更多的字詞，同時亦培養出他們觀察生活上文字的應用。

至於無意的情境，同樣是以日常生活為主的瑣事，如一起閱讀大廈通告、玩具說明書、和他們一同填表格等，都會使他們接觸到文字的功用和意思，引發興趣。

讓故事變立體

廖博士續道，其實學前到初小這階段的孩子，都愛聽故事，所以，家長若能在說故事技巧方面多下些工夫，絕對有助孩子學習語文。

她提出幾點實用建議：

1.加入擬聲詞，即模仿故事書內的動物叫聲，再加點動作，讓故事具現場動感。

2.加入顏色詞，孩子愛七彩繽紛的色彩，如「小紅帽穿了一條裙子。」可以說成：「小紅帽穿了一條紅色的裙子。」

3.加入修辭手法，這有助孩子從聽故事中深入到故事內容。例子：「小白兔跑了」，可以運用比喻句：「小白兔像一枝箭跑了」，這也有助於增加孩子的專注力。

▲ 坊間有不少幼兒故事書，圖文並茂，供家長選擇與孩子共讀。(新雅文化提供)

親子關係重要

當然，要說故事說得動聽還有不少技巧，但對孩子來說其實這些都不是最重要，重要的是和爸爸或媽媽的共處時光。「是的。正如我常提到的親子互動，並不單指家長和子女一起相處。而是大家要有雙向的溝通和交流，有助建立親密的親子關係。」

書中有許多月不同年紀的實用親子活動、遊戲，都是需要家長和陪同孩子一起玩及共同完成的。

最後，廖博士提醒家長們和孩子玩完遊戲後，都不要吝嗇稱讚孩子的進步，使孩子建立自信心，自然樂於學習。

記者：郭秀芳