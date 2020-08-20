【生命小鬥士】患罕見肝癌腫瘤達13cm　1歲半B女捱過大手術10次化療戰勝病魔

▲ 1歲半的台灣女童「百香果」於9個月大時確診罕見癌，肝腫瘤達13厘米，捱過10次化療及一次大手術終戰勝癌魔。

「病在兒身痛在母心」，父母別無所求只盼孩子重拾健康，能夠過自己的人生。現年1歲半的台灣女童小甯（暱稱「百香果」）於9個月大時確診罕見癌，肝腫瘤達13厘米，她住院近7個月，捱過10次化療及一次大手術，最近終於戰勝癌魔步入康復階段，一路陪著她走過艱辛的媽媽感嘆︰「女兒是我的英雄」。

就在百香果9個月大時突然連續發燒數天，卻原因不明，父母帶她求醫，直至看到第三個醫生才有點眉目。醫生指出百香果肚子不妥，進一步入院檢查後，發現她肝臟有13厘米大的腫瘤，其後確診患肝母細胞瘤第三期。媽媽石小姐表示︰

正常人的肝指數在20以下，但是女兒的肝指數卻有4億多……

▲ 百香果在治療期間，忍受著化療的副作用，勇敢抗病。（相片由受訪者提供）

新手爸媽迎來女兒患癌噩耗

百香果隨即展開漫長的化療，過程中她不免抗拒，石小姐憶述她打針時又哭又叫，最初亦不適應住院生活，每晚都哭鬧得無法入眠。後來她長大一點，甚至「一看到醫院就哭，因為她知道又要受苦了」。百香果住院長達近7個月，雖然治療過程難熬，但她慶幸女兒性格活潑好動，即使發燒但精神不俗。

石小姐回想百香果出生，她與丈夫沉醉在新手爸媽的喜悅中，可是快樂了沒多久卻迎來女兒患癌噩耗。

從她出生到確診期間都沒感冒過，一直以為她身體很好，我們都非常難過，但是我一直告訴自己要勇敢，我要還給女兒一個健康的身體。

▲ 石小姐感恩治療過程雖難熬，但女兒大部分時間精神不俗。（相片由受訪者提供）

陪著女兒一步一步走過來

住院期間當百香果心情煩躁，或是半夜還沒睡覺，爸爸有時會帶她到外面的護理站大廳走走。石小姐感恩醫護人員都非常照顧女兒，對她疼愛有加，也感謝在她患病期間，家人來幫忙照顧。作為全職媽媽的她，陪著女兒一步一步走過來，坦言曾經埋怨「為甚麼發生在我們身上」，不過沮喪過後，她明白到︰

孩子恢復健康才是最重要的，或許人生就是要經過一些歷練，才會更珍惜生命。

▲ 住院206天後，百香果終於可以出院了。（相片由受訪者提供）

百香果第6次化療時腫瘤變大，主診醫生與外科醫生經討論後，決定於2月下旬為她做手術切除腫瘤，但對當時僅15個月大的百香果而言，是次手術難度極高，幸好手術順利。百香果在4月開始陸續接受了4次化療，每次住院20天以上。

小身軀承受連串化療副作用

來到第7次化療，百香果出現嚴重腹瀉與關節、下顎疼痛，伴隨間歇性發燒，每三天抽一次血，對細小的百香果無疑是折磨。石小姐憶述，第8次化療是最嚴重的一次，化療的副作用導致百香果整個腸子發炎腐爛、肚子絞痛，令她瘦了一圈，媽媽看著女兒眼睛凹陷、面色憔悴的樣子，怎會不心痛。

▲ 石小姐坦言女兒的哭鬧或活潑好動，讓她和丈夫都筋疲力盡，不過抖擻精神後繼續努力照顧女兒。（相片由受訪者提供）

19個月大的百香果終於完成10次化療，以及一個肝腫瘤切除大手術，石小姐形容「在醫院206天的日子，終於畢業了」。現在百香果康復進度理想，她放下心頭大石︰

我的女兒好勇敢，妳是我的英雄！妳已經歷過一般人沒經歷過的苦難，從此以後，平安健康快樂長大。

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記者︰駱秀玲