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財政司：電動車首次登記稅寬減安排期限延長3年

社會 17:49 2020/08/20

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政府宣布，電動車首次登記稅寬減安排期限延長3年。 （資料圖片）

財政司司長今日（20日）宣布，延長電動車首次登記稅現有寬減安排的期限3年，至2024年3月31日。
 
政府發言人表示，電動車首次登記稅的現有寬減安排，原定2021年3月31日完結。經檢視市場情況及電動車發展等因素後，在寬減安排完結前，提早宣布延長期限3年，有助業界適時計劃引入電動車的供應數量和型號，而市民亦可享有合適的環保選擇，共同支持綠色復蘇。 
 
除寬減電動車的首次登記稅外，今年的《財政預算案》亦撥款予多項措施，積極推動使用電動車，包括向「新能源運輸基金」注入8億元，資助試驗及應用電動商用車；分別撥款8,000萬及3.5億元，試驗電動公共小巴及電動渡輪；以及撥款20億元，資助現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施。於上個財政年度起，政府亦分三年撥款1.2億元在政府停車場加裝超過1,000個公共充電器。
 
此外，今年《財政預算案》更提出制定本港首份電動車普及化路線圖，預期2021年首季完成。

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責任編輯：吳卓峰

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