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【SEN孩子】5歲自閉ADHD兒哭鬧遭老師粗暴壓地　媽媽哭訴︰孩子到底做錯甚麼

親子 18:08 2020/08/20

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台灣一名5歲男童患有自閉症及ADHD，他在幼稚園跟同學搶奪玩具，老師將他壓在地上。

台灣一名5歲男童患有自閉症及ADHD（專注力不足及過度活躍症），他在幼稚園跟同學搶奪玩具，老師曾經嘗試安撫他，可是他仍情緒激動，有一名老師見狀上前將他壓在地上，事後媽媽發現兒子背部受傷，還不肯上學，媽媽一怒之下以傷害罪告上法院，而檢方駁回不予起訴涉事老師。

SEN男童搶玩具哭鬧

綜合台灣媒體報道，去年12月19日下午，新竹一名5歲有特殊教育需要（SEN）男童，患有自閉症及ADHD（專注力不足及過度活躍症），有關患者一般在表達及溝通能力差，而且個性易固執。事發當天，SEN男童在一間小學的附設幼兒園上托兒班，當時男童跟同學要玩具，被拒絕後搶玩具及開始哭鬧。

透過校方的閉路電視的影片所見，當時穿黑色衣服的男孩在地上哭，有名老師上前安撫他，但他依然情緒激動，手腳不停揮動。此時幼兒園主任見狀，上前協助阻止，拉著躺在地上的男童，將他反轉面向地，然後整個身體壓在其身上。

遭老師壓在地上2分鐘

媽媽接兒子回家，發現他背部受傷，還不肯上學，感到奇怪而到學校了解及查看閉路電視影片，看到兒子被粗暴對待，加上被壓著長達約2分鐘，既心痛又氣憤。媽媽指控校方明明知道學生患有自閉及過度活躍動症，溝通上是有障礙，應該用合適的方法處理，如帶他到其他課室安撫，而非粗暴地壓制他。

我根本就不敢相信我眼睛看到的……兒子被壓制在地上，腰椎上面是膝蓋頂住他的。他當時才5歲，到底做錯了甚麼。

向校方提出起訴被駁回

家長帶了兒子看醫生，診斷出創傷後症候群。今年2月收到學校教評會報告，表示幼兒園主任的動作沒有不當。媽媽選擇以傷害罪告上法院，而檢方認為這些傷是男童自己掙扎時所造成，不予起訴，上訴也被駁回。還有，在和解庭上要求校方給書面道歉，亦被拒絕，媽媽有感SEN兒子求助無門。

台灣新竹縣教育處幼教科長陳宥婕表示會作出檢討，會加強一些相關特教職能研習，或者是情緒行為方面處理的訓練。

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責任編輯︰王明芳

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