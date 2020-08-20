【新冠肺炎】政府部門下星期一開始　逐步恢復早前暫停或縮減了基本公共服務

▲ 政府發言人指有關措施是應對市民大眾和企業的需求。（ 林宇翔攝）

政府表示過去一個月實施政府僱員特別上班安排，只提供緊急和必須的公共服務，令很多公共服務有不同程度的縮減。因應最新疫情發展，政府發言人今日（20日）宣布，由8月24日起政府部門將逐步恢復更多早前暫停或縮減了的基本公共服務，以應對市民大眾和企業的需求。

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發言人指目前疫情仍然嚴峻，防控疫情仍然是政府目前的首要工作，但考慮到社會運作的需要，各政策局及部門須採取針對性措施減少社交接觸，以及在實施預防感染措施的前提下，由8月24日起逐步恢復提供更多基本公共服務，最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

房委會／房屋署

採取循序漸進的方式，於8月24日開始逐步恢復提供基本公共服務，例如房委會客戶服務中心公屋申請辦事處將會每星期提供三天服務，而所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午十時至下午四時開放。「出售綠表置居計劃單位2019」的選樓服務將於8月31日開始逐步恢復。



勞工處

由8月24日起於星期一、三及五恢復所有櫃位服務。位於觀塘的職業健康診所將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；至於粉嶺職業健康診所則於星期二和四全日及星期六上午開放。



民政事務總署

轄下各民政諮詢中心及遺產受益人支援組將於8月24日該星期其中兩天分別恢復辦理聲明／宣誓及櫃檯服務，惟有關服務須提前預約。



屋宇署

設於香港太古灣道拓展部辦事處收發處的櫃枱服務，將增至星期一至五上午九時半至下午三時接收新建築工程的申請及相關文件和表格，以代替現時每星期三天的投遞櫃枱安排。

設於九龍海庭道西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心將於星期一至五上午十時至下午四時重新開放，提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務；而設於屋宇署總部地下的收件處將於星期一、三及五上午十時至下午四時重新開放，接收市民提交的有關文件。



工業貿易署

由8月24日開始，恢復提供簽證及登記的櫃枱服務，開放時間為星期二及星期四上午九時四十五分至下午四時四十五分。

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政府發言人表示各政策局和部門若需要時間部署人手、物資和作出所需調整，或會分階段恢復服務。有關部門會就其最新服務安排的詳情另行作出公布，而為了減少人流和社交接觸，各政策局和部門會在恢復提供更多基本公共服務的同時，繼續採取針對性措施，例如以輪更制減少辦公室內同一時間工作人員的數目，或是實施彈性上班時間以減少在繁忙時間使用公共交通工具的人員。因此，市民輪候服務的時間仍可能會延長，或是需要更長時間才能完成處理申請，希望市民諒解。

發言人呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

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記者：伍瑋瑋