【手足情深】弟弟急需骨髓移植種續命　10歲哥哥堅強忍痛救弟：抽多少血都不怕

▲ 對於弟弟的重病，10歲的王韵博自告奮勇提出捐骨髓。

在患難面前，親兄弟更易見真感情。河南省一對年幼兄弟由於父親常年在外工作養家，加上父母早前已離異，兩人相依為命。不幸的是，6歲的弟弟不幸確診一種嚴重的貧血，父親的骨髓亦不相容，10歲的哥哥王韵博自告奮勇提出捐骨髓，更指：「我們已經失去媽媽了，不能再失去弟弟，只要能救他，抽多少血我都不怕」，令人動容。

父母離異 兄弟成留守兒童

綜合內地傳媒報道，兩兄弟家住河南省淮陽縣臨蔡鎮韓營村，由於當地少有工廠企業，因此父母長年在外打工，但在長期的分離下，父母兩人卻於今年6月離婚。離婚後，父親繼續在外工作，兩兄弟只好繼續在爺爺奶奶家居住，相依為命。

不幸的是，6歲的弟弟王泓博其後確診患上「重型再生障礙性貧血」，需要接受骨髓移植。然而父親經配對後，卻發現自己的骨髓與兒子有排斥風險，醫生建議由哥哥王韵博捐骨髓效果可能會更有效，父親本來有點猶豫，因為他不想兩個兒子都要「受罪」。

哥哥編織漁網賺醫藥費

可是，哥哥王韵博得悉自己可以救弟弟後，卻流着淚告訴父親：

我們已經沒有媽媽了，我不想再失去弟弟，只有能救他，抽多少血我都不怕！

幸運地兩兄弟的骨髓配對吻合，但隨之而來的卻是龐大的醫療費問題，弟弟後續的醫療費用又需要多40萬元的人民幣，讓父親一籌莫展。不過，在弟弟患病期間已一直在家和奶奶編織漁網賺錢的王韵博表示：

爸爸，沒關係，我馬上就長大了，我賺錢還債，一定要治好弟弟的病！

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責任編輯:王明芳