許智峯稱律政司再介入私人檢控　斥人治、政治凌駕法治

民主黨立法會議員許智峯早前就去年反修例風波中，一輛的士在深水埗剷上行人路案件提出私人檢控，但律政司今日提出介入及撤銷私人檢控，批評律政司司長鄭若驊肆意玩弄司法。

許智峯的律師團隊，今日收到信件，知悉律政司決定介入並撤銷檢控，要求法院在下星期，安排一天處理律政司申請，並豁免涉事的士司機出席聆訊。

他對律政司介入感到極之憤怒，認為律政司是以政治理由，全面封殺港人以私人檢控爭取公義的權利，是以人治及政治，凌駕法治。

許智峯又質疑，律政司司長鄭若驊是沒有合理理據撤銷私人檢控，其做法是不分是非黑白，亦是嚴重損害普通法下，市民提出私人檢控的權利，強調絕不容忍鄭若驊，肆意玩弄司法作極權統治工具，將會抗爭到底，例如提出司法覆核。

較早前，許智峯就去年11月「三罷」罷工、罷市和罷課行動中，一交通部警長在西灣河向示威者開槍提出私人檢控，但律政司同樣要求介入案件及撤銷檢控。

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記者：陳宛彤