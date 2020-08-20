【新冠肺炎】袁國勇到九龍灣淘大花園食肆視察　黃傑龍：盼可盡快恢復晚市「唔使餓死」

▲ 袁國勇今早到九龍灣淘大花園食肆視察。（黃傑龍社交平台圖片）

新冠肺炎本地感染漸趨緩和，本港今日新增18宗確診個案，是自7月初以來單日確診數字新低。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，今早（20日）到九龍灣淘大花園視察，期間更巡視至少5間食肆以了解社區的防疫成效，包括叙福樓集團旗下經營的MouMouClub 牛涮鍋。

【新冠肺炎】袁國勇到淘大視察食肆抽風防疫 或提理據放寬晚市堂食

叙福樓集團的主席及行政總裁黃傑龍今日亦於社交平台表示，袁國勇今日到集團旗下經營的食肆牛涮鍋在淘大花園分店視察，黃傑龍指，其間得知教授及其團隊是希望在禁晚市的措施下視察餐廳，看看有何可以再作改善，以便盡快可以恢復餐廳晚市運作，招待食客：

我哋討論咗洗碗過程、執枱專員、換氣率等等各樣議題，我亦都盡量解釋清楚我哋餐廳有乜嘢做得到嘅東西，亦都盡力去表達餐飲業特別係一啲中小餐廳未必做得到嘅一啲難處。

▲ （黃傑龍社交平台圖片）

▲ 袁國勇到餐廳廚房視寮。（黃傑龍社交平台圖片）

黃傑龍又指，袁國勇在現場視察後指出如食肆可以做到旗下食肆的䘙生、防疫水平，即使明天恢復晚市運作亦不是問題，惟最重要是因部分餐廳仍未做到應有的「基本水平」。黃稱，￼相信政府部門同埋專家經過今日對餐飲業嘅實際運作肯定增加了解，又強調餐飲業一定會配合現時的防疫措施，期望可盡快恢復晚市：

我們餐飲業亦願意配合一些可行的措施協助防疫，期望可以盡快恢復晚市唔使餓死，整個社會避免唔係餓死悶死就病死。

黃傑龍其後接受TOPick訪問時指出，現時法律規定每間食肆都需要有換氣系統，其每小時換氣量最少要有4至5次，而火鍋店及燒肉店更需達到每小時15次及20次，然而袁國勇今日視察食肆後，認為普通食肆的換氣量要起碼每小時6次才足夠，惟有部分食肆未能達至有關要求。

黃又透露，為改善有關情況，其今日代表食肆與袁國勇等人開會時曾討論，如相關食肆未能做到該要求，可以在店內增設UV殺菌燈或空氣清新機；另可將「執枱」及「上菜」的人員分成兩組人，以免交叉感染，而昨日與商會討論時各方亦同意有關的措施，但至於這兩個要求會否成為可恢復晚市的要求仍需等待政府與專家商討後再作決定。

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記者：郭詩詩