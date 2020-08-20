首被控國安法被告申人身保護令   律政司指法庭無權挑戰《港區國安法》

▲ 首被控國安法的被告唐英傑正被還押，昨向高等法院人身保護令，押後至明午判決。(資料圖片)

23歲男子因駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而成為首名涉觸犯《港區國安法》被控的被告。被告早前於案件提堂時申請保釋被拒，今（20日）向高等法院申請人身保護令及保釋，案件下午續審。律政司一方回應指，《港區國安法》不屬本港自治範圍事宜，因此本港法庭並無司法管轄權挑戰其有效性。

代表律政司的資深大律師余若海今午回應指，人身保護令只適用於被非法羈押的人，否認申請人只可申請保釋覆核，申請人現時是在合法情況下被還押，因此他應透過保釋覆核的途徑要求獲釋。而申請人假設在《港區國安法》之下，裁判官不會批准保釋申請，只是錯誤的假設，事實上裁判官有酌情權決定是否批准保釋，若申請被拒，申請人可申請保釋覆核。

至於法庭的司法管轄權，余指出根據《基本法》18條，人大常委會有權對《基本法》附件三的法律作出增減，而列入附件三的法律中，只限於不屬於本港自治範圍的法律，《港區國安法》正是本港自治範圍以外的事宜，而且是人大常委會的決定兼行動，本港法庭因此無權挑戰其有效性。

余又不認同申請人一方指《港區國安法》42條等同強逼申請人承認曾作出危害國家安全的行為，因為即使在42條下，舉證責任仍然在於擦方，而保釋申請只是一個風險評估的過程，而非查找事實，裁判官只需考慮是否有充足理由相信申請人在保釋期間，不會再進行危害國家安全的行為，如有，便需進一步考慮申請人是否符合《刑事訴訟程序條例》9G條的保釋條件。余又指，即使《港區國安法》中有部分罪行設有最低刑期要求，但其他罪行中，法官仍有權按照案情嚴重程度自行判斷刑期。

兩名法官聽罷陳詞後，決定押後裁決，並料於明天(21日)下午就人身保護令的申請頒布書面判詞，若法庭駁回有關申請，將會於下周二(25日)再處理申請人的保釋申請。

申請人唐英傑早前被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。首項控罪指被告在‪灣仔軒尼詩道‬、謝斐道等一帶煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將‪香港特別行政區‬從中華人民共和國分離出去。

第二項控罪指申請人為脅迫中央人民政府或‪香港特區‬，或威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。案件押後至10月6日再訊。

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記者：楊詠渝