【疫市創業】C AllStar前保姆孖化粧師堂哥投資10萬網上賣菜　蝕足4個月仍堅持：父母也力勸辛苦別入行

▲ 同樣31歲的堂兄弟Wilson及Bell，趁疫情下離開comfort zone，合作開設網上買餸平台「賣菜仔」。

一生人總要任性一次，原本分別任職化粧師及歌手組合C AllStar保姆的80後堂兄弟顏錡漮（Wilson）及顏有鍾（Bell），4月時毅然放棄五光十色的生活，創辦網上買餸平台「賣菜仔」，希望在疫市下能幫到未能外出的市民，買到價錢最實惠兼且最新鮮食材。

眼見疫情令到全世界各行業也幾乎停下來時，我們認為這時候正正需要一些癡綫佬、傻仔或盲牛去試試。要懷着一股傻勁去試，才會知道能否成功。

▲ 家族三代經營菜檔的堂兄弟Wilson（左）及Bell（右）合作投資約10萬元開始網上平台賣菜仔，但遭父母力勸別入行。（曾耀輝攝）

逆市創業，並非人人有勇氣去做。同樣31歲的堂兄弟Wilson及Bell就靠着心口掛住個「勇」字，於年初時踩入長沙灣副食品批發市場開設一站式網上買餸平台「賣菜仔」，由接單、揀貨、包裝及送貨，全部親力親為一腳踢。

人人說疫市創業危險，但Wilson及Bell反而是特意選疫情時開拓這盤生意。「身邊有很多有家室的朋友，為了照顧停課的孩子也不方便外出買餸。而且有很多在職媽媽，收工已是7、8點，街市早就被掃清光。何不試開一間網上街市，幫她們預購食材，回家就可以立即下廚，節省不少時間。」

▲ 各款蔬果肉類處理好後，會包裝成每包約300克的分量，方便二人家庭選購。（受訪者提供）

加上他們的爺爺及爸爸同樣是做蔬菜批發，在「家族生意」影響下，令這對車邊80後更加想入行。

爺爺賣菜幾十年，由小販做到蔬菜批發，甚至到我爸爸那代仍一直堅持住。在疫情期間，我們也發現街市的菜真的貴了很多，既然本身有這資源，就可以用一個更實惠的價錢賣出去，幫到有需要的香港人。

曾任化粧師明星保姆

不過，原來兩人在轉行做「賣菜仔」前，對賣菜其實是一知半解。Wilson原本是位化粧師，入行逾10年，是不少品牌的御用化粧師，如100毛，亦曾開設過化粧公司；而Bell則任職樂隊C AllStar的保姆6年多。他們平日見慣世面、着慣靚衫，突然要離開鎂光燈下的花花世界，常出現的場合由錄影廠、電台，換成菜欄、果欄、魚檔，的確是個大轉變。Bell笑說：

這轉變其實很有趣，我不介意在任何環境工作，也不介意任何工作時間。以前一日可能要踩18小時，現在亦一樣。以前可能只照顧4個老闆，現在反而要照顧更多位，因為每日買菜的客人就是老闆。

▲ Bell曾任C AllStar的保姆6年多，他笑言以往見得最多是明星藝人，現在反而是菜心、雞扒、燒賣等。（受訪者提供）

但對於Wilson來說，犧牲的相對較多。

菜檔才剛起步，收入當然不及做化粧師時好，幾乎少了一個零。說不上完全不可惜，但當時恰巧爸爸身體抱恙，我要回去幫手，而化粧事業上亦未盡如意，那不如跳出自己的comfort zone，試試新事物也未嘗不可。

▲ Wilson擔任化粧師10多年，是不少品牌的御用化粧師，更開設化粧公司。（受訪者提供）

虛心受教有錯即改

萬事起頭難，4月初開始時完全零宣傳，他們只靠用WhatsApp將一個列了100項食材的價單傳給朋友，等了3日才開市，收到3張來自朋友及表姐的單，後來再幸運地靠朋友間的口碑，訂單慢慢增加。「還記得7月時第三波疫情爆發，政府宣布禁午市堂食當日起，單量史無前例地急升，幾乎應付不到。」

▲ 各款蔬果肉類處理好後，會包裝成每包約300克的分量，方便二人家庭選購。（受訪者提供）

雖然賣菜仔營運近4個月，但他們承認自己的經驗仍不足，最緊要是有錯就要認，用最快的時間改進。「起初我們兩人會包辦每個程序，接單、客服、入貨、攞貨，甚至親自揸車送貨。但後來單量多了，發覺時間的確有限，需要增聘人手。而且每日會產生不同營運上的問題，需要解決。」

除了來自批發的本地蔬菜外，他們還有賣街市新鮮魚、肉，以及搜羅外國的海產、肉類及蛋等。Bell更說開業時要走勻多個街市，與不同的販商「傾生意」，因為貨量不多，要游說商戶合作也要花上不少工夫。

菜欄同行非敵國

很多東西需要試過才知道是否行得通，如包裝方法、運送過程等，始終現在是做生意，要計成本，就算我們不冀望賺錢，員工或同事也要出糧，要考慮他們怎樣才有安樂茶飯食。

幸而在短短幾個月內，他們與批發市場內各個檔口也打成一片，亦有不少老前輩願意和他們分享經驗。

「我們在菜欄是被視為奇特的小朋友，後來與他們混熟，經過也會打招呼，這兒更變成我們的遊樂場，將活力帶來菜欄。前輩們甚至會教你更有效的執菜方法，不介意你會爭生意，因為他們認為批發真的很少人入行。」Wilson及Bell笑說。

▲ 即將推出的餸菜材料包，有葱爆辣雞柳及乾煸四季豆等，一煮即食夠方便。（受訪者提供）

談到未來目標，他們正積極籌備可翻熱的真空急凍湯包及餸菜包，更希望疫情過後，可以到各地搜羅特別食材，推出自家品牌的產品。

雖然很少人看好這盤生意，甚至父母也力勸辛苦別入行，但我們覺得起碼試過，至少人生中有段日子開了間公司叫『賣菜仔』，無論成功與否，它是屬於我們，亦盡力去做了，這才最重要。

賣菜仔

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記者：黃依情