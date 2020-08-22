【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因

▲ 皮膚科專科醫生陳厚毅提醒家長，小朋友出現過敏反應，除了常見的紅疹反應外，也會長出水泡。。

本港疫情未止，市民防疫的意識加強了，不少食肆、店舖及商場都要求市民入內前需要消毒雙手及探熱，TOPick早前的調查發現，市面上的消毒用品成分不一，部分產品會加入抗菌劑，孕婦及嬰兒並不適用，有部分店舖也是自行稀釋酒精作使用，有港媽向TOPick表示，其2歲女兒使用街外的酒精搓手液後，手掌起水泡，提醒家長們要留意街外的酒精產品，皮膚科醫生陳厚毅指女童有機會是對成分嚴重過敏，亦要注意使用酒精後勿摸眼睛，擔心有機會灼傷眼。

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港媽張太接受TOPick專訪指表示，日前帶同女兒到一間店舖買些產品，入去前店員要求探熱及消毒雙手，然後店員向2歲的女兒的右手也先噴酒精消毒，她指出由於抗疫期間已習慣消毒程序，女兒也沒有太大反應，不過隔了20分鐘左右，發現女兒的右手長出水泡以及紅腫：

很驚、很心痛呀，不過阿女沒有喊、沒有痛，第一下以為她觸摸了東西後灼傷，於是不斷回想剛才情況，她一直由我照顧，沒有摸過任何東西!

▲ 2歲B女的右手都長出水泡，父母都十分心痛。（受訪者提供圖片）

她於是立即帶女兒到相熟的兒科專科醫生求醫，也檢視女兒右手的活動情況，活動能力正常，醫生指懷疑是對酒精產品敏感，處方了藥膏塗抹，提醒不要令水泡穿破，至於為何左手沒有水泡情況，醫生估計有機會成分已揮發，故左手沒有接觸太多：

醫生指幸好不是灼傷，否則真是十分擔心，未來數日都要小心護理！

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TOPick向皮膚科專科醫生陳厚毅查詢，陳醫生指出如果使用酒精產品後，皮膚出現痕癢、紅腫、紅疹都是敏感反應，也有機會因為濃度過高而出現燒傷，不過燒傷反應會比較嚴重，例如患處會痛，會出現水泡，或者一接觸皮膚就疼痛。

而這名2歲B女的情況較為嚴重，相信敏感達至真皮層，而且範圍不小，有機會該酒精產品當中有些可致敏的成分濃度比較高，而且產品當中的化學成分，包括防腐劑都是容易令人過敏。

▲ 皮膚科專科醫生陳厚毅提醒家長，要注意酒精搓手液成分，小朋友使用後勿觸摸眼睛。（資料圖片）

他指出如果父母發現小朋友經常出現接觸性敏感情況，如果本身已經知道對何種物質過敏，當然避開就可以，但如果經常性出現敏感反應而不知道原因，，就可以考慮接受過敏測試，用貼布將不同成分貼在皮膚上以測試反應：

酒精搓手液有機會可以灼傷皮膚，同時有防腐劑，要看看本身的成分，下次可能避開，如果真是擔心成分，可能選擇洗手。

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他又指一旦皮膚敏感出現水泡，首先切記不要刺穿水泡，同時要多塗用保濕產品，有機會水泡會收水，如果情況比較嚴重，就要使用類固藥醇，甚至乎是抗生素藥物或抗組織胺藥物。

陳厚毅醫生又建議家長盡量為幼童取出適量的酒精成分，一旦小朋友使用過量，一時沒有為意就觸碰眼睛，有機會令眼睛灼傷。

張太表示事後曾向店舖了解酒精產品的成分，可讓日後可以避免使用，不過店員也稱「不知道」，只記得該支產品，是白色一樽用手寫上「酒精」，她坩言因為疫情之下，每次當需要消毒時，她及孩子都很慣性地遞上手，而沒有為意有關產品的成分，此次都給予自己一個提醒：

以後任何人要求消毒前，我都要在他面前使用自己的產品，避免小朋友再有敏感反應，幸好女兒求醫後用了藥膚保濕，情況已好轉。

她又希望店舖不要自行稀釋消毒成分，或者勿購買來歷不明的產品。

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疫情下市民對消毒用品需求急升，但坊間亦開始出現劣質貨品。消委會於本港6區的藥房購買24款消毒酒精樣本，並委託本地一間實驗所進行酒精成分及容量測試，發現6款樣本含有甲醇，詳情即看：【下一頁】

而TOPick早前委託香港公開大學測試6款市面常見的消毒用品，包括雙氧水、消毒噴霧和搓手液，結果發現全部殺菌率達99%。負責今次測試的教授指出，雖然消毒用品殺菌率高，但當中不少加入抗菌劑成分，人體間接食用或引致慢性中毒，建議勿過分依賴消毒用品，進食前應多洗手，詳情即看：【下一頁】

家長也要注意市面上的消毒用品成分不一，部分產品會加入抗菌劑，以抑制細菌和病毒生長，加強殺菌能力。TOPick檢視各產品上的標籤，發現其中一款搓手液含有苯氧乙醇（Phenoxyethanol）成分，測試後濃度為0.3%。有皮膚科專科醫生指出，這種成分常見於化妝品作防腐或抗菌之用，但如果孕婦或嬰兒不慎使用，有機會影響她們的中樞神經系統。詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋