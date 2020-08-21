【口罩供應】慈善機構8月21日發售Level2港產口罩　每賣4盒將捐一盒助單親家庭學生【附連結】

▲ 「香港關愛扶貧協會」發售港產Level 2中童口罩共10000盒，售價為$105（30個）。

繼上輪發售Level2成人港產口罩後，慈善機構「香港關愛扶貧協會」將於21日上午9點起發售港產Level 2中童口罩共10000盒，售價為$105（30個），並按「買4捐一」機制，每賣出4盒，就會捐出額外1盒（共30片）口盒予單親家庭之在學學生。

中童口罩每盒售價$105

首階段協會將發售10,000盒「NOVA MED中童口罩」，每盒30個（獨立包裝），售價為$105。每人最多可購買4盒，同時購買4盒口罩，會另送一套6個的口罩套。

另外，香港關愛扶貧協會會按照「買4捐一」機制，每賣出4盒口罩，便捐出額外1盒（共30片）給指定善慈團體，予單親家庭之在學學生。

市民可於21日上午9點起，於網站登記購買，額滿即止。

口罩規格

中童尺寸：145mmX90mm

1.EN14683 TypeIIR /ASTM Level 2

2.BFE（細菌過濾效率 Bacterial Filtration Efficiency）≥98%

3.PFE（微粒子過濾效率/顆粒過濾率 Particle Filtration Efficiency）≥98%

4.Differential Pressure（壓力差 Delta P ）2.47

5.Fluid Resistance （液體阻隔能力）120mmhg

6.Flammability （可燃性）Class I

7.Made in HKG 香港製造

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責任編輯：楊宛茜