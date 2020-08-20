立法會延任1年的煩惱　民主派走不出的「攬炒」困局

▲ 港府押後立法會選舉1年，引發泛民議員的去留之爭

第六屆立法會延任至少1年，引發22名民主派議員面對政治生涯的交叉點，總辭或留任的困局。議會內的唯一「抗爭派」代表朱凱迪，昨日（20日）呼籲支持者加入香港民意研究計劃關於議員去留的民調，以圖借「民意」迫使全體民主派議員總辭，結果令民調參加者大幅增加3倍。有政界中人質疑，如此操作下的一個民調，究竟有多大的參考價值？

香港民意研究所的留任與否網上民調，明天（21日）才有結果。可是，傾向建制的香港研究協會，本月中的調查發現，自稱「民主派支持者」的357人當中，反對民主派總辭佔43%，只有34%支持。如果對照今次泛民初選的五區直選結果，抗爭派得票率為48%。但要留意一點，民主黨中人曾私下強調，今次初選主要靠電子投票，令他們未有發揮地區動員能力，故未反映實際情況。

有政界中人指，支持傳統泛民政黨的選民較温和務實，支持「抗爭派」的選民傾向「攬炒」，故從以上兩組數字看，如果民調在沒有操控下正常進行，估計支持民主派議員留任的民意，很大機會不會過半數。不過，面對「抗爭派」的施壓，民主黨召開記者會解套，一方面強調傾向留守議會，另一方面先下手為強，要找一個有公信力民調機構調查，先行拆走「抗爭派」左右民調後的民意道德高地。公民黨其後也表態跟隨民主黨的做法。

事實上，以朱凱廸為代表之一的「抗爭派」，早有迫逼民主派的前科。2018年立法會九龍西補選，本土派支持的姚松炎勝出泛民初選，但由於姚有機會被DQ，本土派擔心Plan B的民協馮檢基頂上，最終成功逼走對方。事隔兩年，「抗爭派」再次於泛民初選攻擊傳統民主派是「妥協派」。有政界中人指，「抗爭派」每次都輸打贏要，要求傳統泛民玩一個「公我贏，字你輸」的遊戲，難度今次傳統民主派，又要再一次參加這種遊戲嗎？

去年反修例期間，「和理非」泛民支持者一度和「抗爭派」支持者結合，和平遊行之後，輪到暴力示威者接力，在街頭抗爭形成一股龐大力量。然而，消息指，自中央出手，港區國安法於7月1日生效後，整個政治生態起了重大變化，例如一旦參選人簽了被中央視為「政治攬炒」的抗爭聲明，無論是來自傳統泛民政黨或「抗爭派」政治素人，基本上都只會被DQ，證明將「攬炒」帶入議會的做法，完全是此路不通。

有政界中人指，港區國安法生效、大批參選人被DQ後，已經形成一個新政治生態，擺在民主派面對有兩個選擇：1、放棄抗爭思維，放棄從事「國際線」的海外遊說工作，選擇轉型做「忠誠反對派」，參與議會工作；2、加入「抗爭派」做街頭鬥士，代價是永遠無法踏進議會的大門。因此，一旦民主黨、公民黨加入總辭，便被成為「抗爭派」的風險，不單止未來1年沒有議會代表，就連明年立法會換屆，都一起「炒」出議會門外，面對再一次被大規模DQ的可能。

消息指，根據多年觀察，泛民有兩大特徵，包括「不妥協、綑綁行事」，不難推測他們的行事；不過，面對政治新常態，整個泛民內部分工已經相當清晰：一是做務實的民主派，留在立法會參政議政；一是做永不妥協的「抗爭派」，在立法會門外向民主派議會施壓。

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