未能提供被告最新刑事記錄 律政司解釋負責警員已被訓示

區域法院早前處理一宗案件時，控方未能更新涉案被告的刑事紀錄，指被告不願提供指模，法官就此表達不滿。警方代表今（20日）於區域法院回應，指有關情況不會再發生，又指今次事件中套取指紋的警員已被嚴厲訓示。法官表示為該警員難過，質疑警員上司毋須承擔責任。警方代表指，事件中該警員及上司均責無旁貸，但強調制度無問題。

31歲前律師行男文員涉訛稱會開拍電影及接拍廣告，藉詞非禮1名女子，另涉訛稱替女工代購勞工保險，早前被裁定盜竊及非禮等罪成，並被判監3年。法官要求控方提供被告最新的刑事紀錄時，控方花費1個月時間後卻未能處理，指被告拒絕提供指模。法官遂要求警方及律政司一方回應問題，質疑如果有被告以任何理由拒絕提供指模，警方便無法應對。

律政司今代表警方回應指，有關情況不會再發生，並指「警方可以用武力套取指模」，又指一直有內部指引，但未有貫徹實行，警方在今次事件後會發出內部便箋。法官遂質疑，使用武力是基於甚麼法律根據。

律政司代表查詢後，指根據《警隊條例》59條，警方可以向被捕人士或定罪人士套取指模及其他鑑別資料，若對方不合作，則可能干犯阻差辦公罪，警方亦可視情況採取一定武力以取得指模。

警方代表早前又透過書面形式，向法庭提交陳詞及兩份警司供詞，當中夾雜了1份警方提供給律政司的陳述書。法官今天讀出當中部內容，指套取指模的警員經驗不足，且缺乏建議及支援下，該警員已被嚴厲訓示。

法官遂表示為該警員難過，質疑該警員上司卻毋須承擔責任，「淨係鬧細，唔鬧大」，認為有失公允。律政司代表一度回應指，該陳述書是警方提供。

法官續質疑，警方代表是否認為法庭不應知道該文件，有些事情打算「閂埋門做」。律政司代表否認，指法官可以閱讀該份文件，但強調他並非主動提供給法庭，其後又指事件中警員及其上司均責無旁貸，但強調制度無問題，只是架構上可改善。法官最終接受警方代表解釋，未有作出進一步命令或提出其他疑問。

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記者：王仁昌

▲ 警方未能向法庭提供被告最新刑事記錄，法官要求警方代表今到區域法院解釋。(資料圖片)