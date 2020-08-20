【飲食優惠】Klook今晚9pm首次開LIVE「在家食餐好」　搶先訂購BRUNO全新色電熱鍋x卜卜蜆優惠套裝

▲ Klook LIVE首場「在家食餐好」網上直播，將於8月20日晚上9時開播。

疫情下留家抗疫，不少人會煲劇或上網睇片過日辰。Klook即將在今晚（8月20日）晚上9時，在Klook App中舉辦首場Klook LIVE「在家食餐好」。打頭陣首場Live會由人氣YouTuber馬田做特別嘉賓，而直播內除會有大量超抵優惠外，更可獨家預購BRUNO全新顏色Smokey Green 多功能電熱鍋。

▲ 觀眾可在直播食搶先預購全新Smokey Green BRUNO 多功能電熱鍋（連 陶瓷深鍋）X 鮮直送食材套裝，$1,598。（Klook提供）

於今晚首場Klook LIVE 網上直播內，YouTube頻道《點Cook Guide》主持人馬田會與觀眾交流入廚心得，而直播中觀眾亦可邊睇邊買互動搶優惠。

其中優惠包括送出：

BRUNO全新顏色Smokey Green 多功能電熱鍋連陶瓷深鍋

鮮直送的卜卜蜆雞煲4人食材套裝連運費鮮直送

豐鍋火鍋深水埗分店、美味廚、zebratasty、Foodieman、湯直送美食外賣速遞5折起優惠

馬田新書《馬田帶你解構甜點: 從入門到進階, 一本學會職人級烘焙技法》

▲ 直播會由人氣YouTuber馬田作特別嘉賓，並推出多項優惠。（Klook提供）

觀眾更可搶先預購「全新Smokey Green BRUNO 多功能電熱鍋（連陶瓷深鍋）X 鮮直送食材」優惠套裝，每套$1,598。

套裝包括有BRUNO最新色的鍋，以及鮮直送卜卜蜆雞煲食材套餐（原價$1,900），可慳超過300元。預購詳情將於直播中公布，優惠數量有限。

想觀看Klook LIVE的，可預先於手機內下載Klook App，並註冊為用戶，就可於直播期間與主持人互動兼搶優惠。

記者：黃依情