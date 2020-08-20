借出辦事處作公投不獲發議助薪金  區議員盧俊宇入稟小額向民政署追討6.9萬

▲ 區議員盧俊宇今到小額錢債審裁處入稟，向民政署追討6.9萬元。(資料圖片)

屯門區議員盧俊宇早前曾借出辦事處作「公投」及「初選」投票之用，及後民政事務處疑以用途與區議會職能無關為由，拒絕批出議員助理薪金，盧今（20日）入稟小額錢債審裁處，向民政事務總署署長追討逾6.9萬元。

申索人為屯門樂翠區區議員盧俊宇，被告人為民政事務總署署長。申索書指，根據政府今年公佈的區議會議員酬津安排，區議會可獲發營運開支償還款額，民政事務總署卻於毫無合理原因下拖欠6月及7月分的議員助理薪金，分別為28,115元及41,100元，共69,215元。

盧俊宇表示，他與其他區議員於今年6月至7月曾借出辦事處，分別用作「罷工罷課公投」及民主派初選的票站，民政事務處以當日用途與區議會職能無關為由，拒絕批出該2個月的開支，他至今仍未收到該筆款項。

盧又稱，一般情況下開資營運津貼於10個工作天內獲批，但處方卻指「借出辦事處作票站有違議辦職能」，以及未有向他了解情況便自行拒批款項，盧對此深感不滿，並批評處方難以釐定投票當日辦事處有否提供社區服務。

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記者：林欣樂