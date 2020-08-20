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【新冠肺炎】消息：政府須視乎全民檢測情況　9月中前不太可能放寬限聚令等措施

社會 19:04 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指仍未可以放寬限聚令等社交距離措施。

本港新冠肺疫情未止，今日新增18宗確診個案，是上月初以來的新低，消息指仍未可以放寬限聚令等社交距離措施。

【新冠肺炎】行政會議召開特別會議　通過擴大授權政府相關人員追查確診者源頭　

消息指政府將於9月推行全民檢測計劃，考慮到有關確診數字或會上升，故此擬待全民檢測推出後，再評估情況，由於測試將於9月1日開始，預計將推行兩周，都此社交距離措施，或者要待9月中或之後，才會考慮是否可以進一步放寬。至於全民檢測計劃，據了解政府亦將於明日公布，詳情即看【新冠肺炎】消息：政府最快明天公布全民檢測計劃詳情

不過消息亦指出，相信2人限聚令措施或要持續一段時間，不過當確診個案進一步減少，有機會先考慮放寬晚市禁堂食，或者未必需要等待全民檢測完成後才考慮。

【新冠肺炎】袁國勇到九龍灣淘大花園食肆視察　黃傑龍：盼可盡快恢復晚市「唔使餓死」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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