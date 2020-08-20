【新冠肺炎】消息：政府須視乎全民檢測情況　9月中前不太可能放寬限聚令等措施

▲ 消息指仍未可以放寬限聚令等社交距離措施。

本港新冠肺疫情未止，今日新增18宗確診個案，是上月初以來的新低，消息指仍未可以放寬限聚令等社交距離措施。

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消息指政府將於9月推行全民檢測計劃，考慮到有關確診數字或會上升，故此擬待全民檢測推出後，再評估情況，由於測試將於9月1日開始，預計將推行兩周，都此社交距離措施，或者要待9月中或之後，才會考慮是否可以進一步放寬。至於全民檢測計劃，據了解政府亦將於明日公布，詳情即看：【新冠肺炎】消息：政府最快明天公布全民檢測計劃詳情

不過消息亦指出，相信2人限聚令措施或要持續一段時間，不過當確診個案進一步減少，有機會先考慮放寬晚市禁堂食，或者未必需要等待全民檢測完成後才考慮。

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記者：陳正怡