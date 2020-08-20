【香港經濟】物價由升轉跌本港3年多以來再現通縮　學者指若疫情未止或會持續

▲ 本港物價受新冠肺炎疫情影響，由升轉跌。（梁偉榮攝）

本港物價受新冠肺炎疫情影響，由升轉跌，7月綜合消費物價指數出現3年多以來的首次通縮，按年跌2.3%；外出用膳價格更是16年來首次下跌。學者指，通縮反映本港經濟情況惡化，未來會否續現通縮，需視乎疫情發展，但不排除這個可能性。

7月綜合消費物價指數按年跌2.3% 3年多以來首現跌幅

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為，疫情肆虐下，本港經濟下行，難免出現通縮及經濟收縮景況，

除非疫情緩和及經濟活動恢復，否則通縮情況有機會再擴大，或持續多一段時間。

他解釋，現時餐飲、零售等行業都減價或「鬥平」吸客，疫下不少市民雖轉戰網上渠道購物，但部分人消費意慾已下降，甚至暫時擱置消費，憂會造成惡性循環。

中大商學院客席教授冼日明亦言，本港出現通縮屬預料之內，因過去數月餐飲、零售等數據都持續下跌，商品減價情況明顯，競爭亦激烈，若疫情持續未止，估計本港短期內仍有機會出現通縮，一些非必需品，如：化妝品、鞋履、衣服等價格或再下調。

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政府統計處今日（20日）公布，7月綜合消費物價指數較去年同月下跌2.3%，是自2017年2月以來，首次出現通縮，是由於政府代繳公營房屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金。7月基本通脹率則為0.2%，按月跌1個百分點，主要是由於外出用膳費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致。

政府發言人表示，由於疫情全球大流行，令經濟情況仍然十分疲弱，而本地感染個案近期急升，導致飲食業經營環境變得更為嚴峻，令外出用膳價格在上月轉為按年下跌，是自2004年初以來的首次。

發言人稱，鑑於環球和本地經濟狀況低迷，料今年餘下時間，外來和本地的價格壓力應會維持輕微，政府會繼續密切留意通脹情況以及通縮風險。

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記者：陳曉瑩