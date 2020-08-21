【屈臣氏口罩機】屈臣氏於全港推出36部口罩自助售賣機 市民可於港鐵+渡輪碼頭+醫療機構買口罩套裝【附口罩機地點】
口罩成為大家日常生活的必需品，屈臣氏蒸餾水最近推出了口罩自助售賣機，分別放置於不同的港鐵車站及渡輪碼頭等等地方，方便大家購買口罩應急。TOPick為大家示範如何操作口罩機。
屈臣氏蒸餾水繼月前改建蒸餾水部分生產廠房成為口罩生產廠，生產ASTM Level 2及Level 3標準的WatsMask WeCare口罩，現宣佈推出「We Care同心抗疫自助售賣機」銷售不同種類輕便WatsMask口罩套裝。
屈臣氏蒸餾水預計首階段可放置36部「We Care同心抗疫自助售賣機」於全港不同地點包括港鐵站、渡輪碼頭、院校及醫療機構。大家可以透過八達通付款購買口罩產品，不用20秒便買到口罩，非常方便！操作口罩自助售賣機方法如下：
步驟1：輸入口罩產品編號
口罩自助售賣機內的產品都設有一個編號，大家可以選好產品後，輸入相關編號。
步驟2：拍八達通付錢
輸入編號後，便可拍八達通付錢。
步驟3：產品隨即跌出
口罩自助售賣機內的彈弓會把相關口罩產品推出，令它跌下。
步驟4：取出口罩產品
大家可以從取物口取出口罩產品，整個過整不用20秒。
屈臣氏蒸餾水「We Care同心抗疫自助售賣機」首階段會率先擺放於人流較多的交通樞紐，方便市民購買。而不同地方會售賣不同產品，產品類型及地點因應需求作出調整。
產品包括：
1.「We Care 同心抗疫」套裝
圓筒長盒套裝，內含：
- 3個獨立包裝WatsMask ASTM Level 3 口罩
- 一支屈臣氏蒸餾水280 mL
- 四包裝的1.5 mL 70%酒精含量搓手液
每套售價：港幣25元（於港鐵站之售賣機出售）
2.「We Care 同心抗疫ASTM Level 2口罩」套裝
- 一套五個獨立包裝WatsMask ASTM Level 2口罩
每套售價：港幣25元（於渡輪碼頭及醫療機構之售賣機出售）
3.「We Care 同心抗疫ASTM Level 3口罩」套裝
- 一套五個獨立包裝WatsMask ASTM Level 3口罩
每套售價：港幣30元（於渡輪碼頭及醫療機構之售賣機出售）
4.「We Care 同心抗疫 ASTM Level 2口罩」獨立包裝
- 單個獨立包裝WatsMask ASTM Level 2口罩
每個售價：港幣4元（於指定院校之售賣機出售）
5. 屈臣氏蒸餾水430 mL
每支售價：港幣6元
屈臣氏實業飲品製造香港區商務總監劉翠鳳指，把「We Care同心抗疫自助售賣機」設置在交通交匯點，目的能為市民提供方便度，在市民急需的時候，可以去買輕量裝口罩，再馬上用。
因為（口罩）是獨立包裝，他們也可以把餘下幾個放在手袋裡，讓他們在當日其他時間使用。
劉翠鳳又指，因為自助售賣機目的為方便市民馬上可使用口罩，因此不會售賣30片盒裝口罩，假若市民需要購買30片盒裝口罩，可於零售店及網店購買。
劉翠鳳表示，每部自助售賣機約擺放200多件產品，現時屈臣氏口罩生產線可以24小時生產運作，每月產能逾1千萬片口罩，供應量充足。
此外，他們會透過搖控遠程監控系統掌握口罩存貨量，可了解銷售量，
我們每天都有專責團隊監察，如發現需要補貨時，我們會即時補貨！
「We Care同心抗疫自助售賣機」地點：【下一頁】
屈臣氏蒸餾水以高規格國際標準本地生產自家品牌 WatsMask WeCare口罩，更是香港首間獲得香港品質保證局頒發「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」，安全品質標準及嚴謹生產流程達到國際標準。
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記者：王芷瑩