【屈臣氏口罩機】屈臣氏於全港推出36部口罩自助售賣機　市民可於港鐵+渡輪碼頭+醫療機構買口罩套裝【附口罩機地點】

▲ 屈臣氏蒸餾水預計首階段可放置36部「We Care同心抗疫自助售賣機」於全港不同地點。（王芷瑩攝）

口罩成為大家日常生活的必需品，屈臣氏蒸餾水最近推出了口罩自助售賣機，分別放置於不同的港鐵車站及渡輪碼頭等等地方，方便大家購買口罩應急。TOPick為大家示範如何操作口罩機。

屈臣氏蒸餾水繼月前改建蒸餾水部分生產廠房成為口罩生產廠，生產ASTM Level 2及Level 3標準的WatsMask WeCare口罩，現宣佈推出「We Care同心抗疫自助售賣機」銷售不同種類輕便WatsMask口罩套裝。

屈臣氏蒸餾水預計首階段可放置36部「We Care同心抗疫自助售賣機」於全港不同地點包括港鐵站、渡輪碼頭、院校及醫療機構。大家可以透過八達通付款購買口罩產品，不用20秒便買到口罩，非常方便！操作口罩自助售賣機方法如下：

步驟1：輸入口罩產品編號

▲ 輸入口罩產品編號（王芷瑩攝）

口罩自助售賣機內的產品都設有一個編號，大家可以選好產品後，輸入相關編號。

步驟2：拍八達通付錢

▲ 拍八達通付錢（王芷瑩攝）

輸入編號後，便可拍八達通付錢。

步驟3：產品隨即跌出

▲ 產品在付款後會跌至取物口。（王芷瑩攝）

口罩自助售賣機內的彈弓會把相關口罩產品推出，令它跌下。

步驟4：取出口罩產品

大家可以從取物口取出口罩產品，整個過整不用20秒。

屈臣氏蒸餾水「We Care同心抗疫自助售賣機」首階段會率先擺放於人流較多的交通樞紐，方便市民購買。而不同地方會售賣不同產品，產品類型及地點因應需求作出調整。

產品包括：

1.「We Care 同心抗疫」套裝

圓筒長盒套裝，內含：

3個獨立包裝WatsMask ASTM Level 3 口罩

一支屈臣氏蒸餾水280 mL

四包裝的1.5 mL 70%酒精含量搓手液

每套售價：港幣25元（於港鐵站之售賣機出售）

2.「We Care 同心抗疫ASTM Level 2口罩」套裝

一套五個獨立包裝WatsMask ASTM Level 2口罩

每套售價：港幣25元（於渡輪碼頭及醫療機構之售賣機出售）

3.「We Care 同心抗疫ASTM Level 3口罩」套裝

一套五個獨立包裝WatsMask ASTM Level 3口罩

每套售價：港幣30元（於渡輪碼頭及醫療機構之售賣機出售）

4.「We Care 同心抗疫 ASTM Level 2口罩」獨立包裝

單個獨立包裝WatsMask ASTM Level 2口罩

每個售價：港幣4元（於指定院校之售賣機出售）

5. 屈臣氏蒸餾水430 mL

每支售價：港幣6元

屈臣氏實業飲品製造香港區商務總監劉翠鳳指，把「We Care同心抗疫自助售賣機」設置在交通交匯點，目的能為市民提供方便度，在市民急需的時候，可以去買輕量裝口罩，再馬上用。

因為（口罩）是獨立包裝，他們也可以把餘下幾個放在手袋裡，讓他們在當日其他時間使用。

▲ 屈臣氏實業飲品製造香港區商務總監 劉翠鳳女士（王芷瑩攝）

劉翠鳳又指，因為自助售賣機目的為方便市民馬上可使用口罩，因此不會售賣30片盒裝口罩，假若市民需要購買30片盒裝口罩，可於零售店及網店購買。

劉翠鳳表示，每部自助售賣機約擺放200多件產品，現時屈臣氏口罩生產線可以24小時生產運作，每月產能逾1千萬片口罩，供應量充足。

此外，他們會透過搖控遠程監控系統掌握口罩存貨量，可了解銷售量，

我們每天都有專責團隊監察，如發現需要補貨時，我們會即時補貨！

「We Care同心抗疫自助售賣機」地點：【下一頁】

屈臣氏蒸餾水以高規格國際標準本地生產自家品牌 WatsMask WeCare口罩，更是香港首間獲得香港品質保證局頒發「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」，安全品質標準及嚴謹生產流程達到國際標準。

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記者：王芷瑩