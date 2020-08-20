港府已通知美國駐港總領事館　暫停履行移交逃犯等協定

美國國務院昨日（19日）宣布，暫停或終止港府與美國政府簽署的3條雙邊協議。港府今日稱，早於18日收到美國駐港總領事館相關通知，並已透過新聞稿表達強烈譴責，亦於今日通知美國駐港總領事館，按中央指示暫停履行《香港政府和美利堅合眾國政府關於移交逃犯的協定》及《香港政府與美利堅合眾國政府關於刑事司法協助的協定》。

港府發言人表示，通過法律維護國家安全是國際慣例，而美國亦有維護國家安全和主權的法例，以及相關執行機制，但卻以港區國安法為借口，單方面暫停與港簽訂的移交逃犯協定，是雙重標準的政治操作，更粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法及國際基本準則，對此強烈反對。

發言人又指，美方將司法合作政治化，嚴重損害港府與美國間的司法合作基礎，強調香港具完備的司法互助及移交逃犯合作機制，會一如既往，秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作。

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責任編輯：陳宛彤