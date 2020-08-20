警方就元朗7.21襲擊事件拘捕多6人　涉參與暴動及串謀傷人

▲ 警方今日（20日）就去年7.21元朗衝突事件，以涉嫌參與暴動及串謀蓄意傷人拘捕多6名男子。（曾秋文攝）

警方今日（20日）就去年7.21元朗衝突事件，以涉嫌參與暴動及串謀蓄意傷人拘捕多6名男子，強調警方調查從不間斷，稱疑犯「匿到天腳底」都會被警方拘捕。

新界北總區刑事部高級警司陳天柱表示，6名男子年齡介乎32至57歲，3人報稱無業、1名地產經紀、1名司機及1名汽車維修員，部分人有黑社會背景，連同早前拘捕的37人，共有43人被捕，當中7人已落案檢控暴動罪及蓄意傷人罪，將於區域法院審訊。

被問到為何事隔一年才作出拘捕行動，陳天柱解釋，因案件牽涉人數較多，警方需時處理大量文件及錄影片段，最近亦有市民提供新片段，強調警方的調查從未間斷，仍在積極調查，並有跟律政司開會研究細節。

他透露警方已掌握部分涉案人士的身份，惟當中有人已潛逃外地，警方已聯絡外地執法機關協助，並呼籲市民提供資料協助調查，重申強烈譴責任何暴力行為，如有證據顯示有人犯法，警方必定鍥而不捨、執法不偏不倚，「就算匿到天腳底，警方都會拉到佢返嚟」。

▲ 新界北總區刑事部高級警司陳天柱今（20日）交代去年7.21元朗衝突事件調查進展。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文