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梁振英下廚煮教山東麵　好食秘訣在麵粉

政治 22:33 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

(Youtube影片截圖)

疫情影響，不少港人都減少外出，選擇在家煮食。前特首、全國政協副主席梁振英亦不例外，閒時會親自下廚，他日前就接受一個Youtube頻道的邀請，與主持人一起下廚，教大家如何煮一碗山東麵，又拿出「傳家之寶」手動製麵機自製麵條。

祖藉山東的他，對如何製作山東麵有一套心得，表明煮麵好食的秘訣，一定要由麵粉開始搓起，因為新造出來的麵條，才會有麵粉香味。而麵若要爽口，則需大滾水時下麵，快速攪拌後再蓋上蓋待水再沸騰，隨後以冰水過冷河，沖走多餘麵粉。

梁振英又帶來「家傳之寶」來製作今次的麵條，指該製麵機，是其父親戰前在日本買回來，至今已有近80年歷史，笑言「用到現在連鋼鐵的齒輪也已經滑絲」，甚至有鐵透，但指若加入潤滑油保養，或影響食物器材出現其他油的味道，故決定維持原狀。

他又分享自己的烹任秘訣，強調肉、海產、蔬果必須夠新鮮，通常食材會在街市買，甚至是自己種，可以即時摘下來吃。現時家中就已經自己種植橙、青檸、木瓜等蔬果。

梁振英又提到，自己小時候住在西營盤一帶，經常幫媽媽到正街、水街買菜，又指直至自己種植蔬菜後，才知農夫有多辛苦，因下一場大雨己影響收成，故亦教導小孩要珍惜食物。

談到兒時生活，因為出身在警察家庭，小時候讀警察小學的他，亦會行半小時到荷里活道上學，才走路半小時回家。被問到現時警察子女被欺凌，有否想過重新復辦警察小學？他認為做人不應「斬腳趾避沙蟲」，應該要做的是阻止老師在課堂中灌輸偏激及偏頗的意想給學生，「有的話應該舉報，若教育局查明屬實，應該開除」。

撰文 : 傅流螢

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