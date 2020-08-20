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【新冠肺炎】8月20日新增17宗本地感染西九龍佔最多　又一村花園黃埔花園旺角帝京酒店上榜(一文看清新增確診大廈名單)

社會 23:37 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增17宗為本地感染病例，患者居住大廈名單，九龍塘又一村花園上榜。資料圖片

8月20日本港新增18宗新冠肺炎確診個案，17宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，九龍塘又一村花園、紅磡黃埔花園、旺角帝京酒店均上榜。

除了3名患者居所仍需調查，餘下14名確診者居住大廈分布全港8區，西九龍三區佔最多，名單如下：

九龍城(2)

  • 土瓜灣美善同道——44女，8月18日發病，第4591宗
  • 紅磡黃埔花園4期棕櫚苑 5座——54女，8月15日發病，第4595宗

【新冠肺炎】居慈雲山永發大廈71歲翁不敵疫情　一日三死累計75人因疫離世

油尖旺(2)

  • 旺角花園街157號——37女，無病徵本地關連個案，第4592宗
  • 帝京酒店, 旺角新世紀廣場——23男，無病徵本地關連個案，第4596宗

深水埗(2)

  • 深水埗澤安邨榮澤樓——69男，8月11日發病，第4604宗
  • 九龍塘又一村花園2期花圃街19號——42女，8月17日發病，第4605宗

【新冠肺炎】消息：政府須視乎全民檢測情況　9月中前不太可能放寬限聚令等措施

沙田(2)

  • 沙田碩門邨瑞碩樓——53男，8月16日發病，第4589宗
  • 大圍美田邨美樂樓——66女，8月10日發病，第4600宗

大埔(1)

  • 大埔富亨邨亨耀樓——66女，8月15日發病，第4602宗

【新冠肺炎】袁國勇到九龍灣淘大花園食肆視察　黃傑龍：盼可盡快恢復晚市「唔使餓死」

荃灣(1)

  • 荃灣福來邨永定樓——35男，8月15日發病，第4603宗

元朗(2)

  • 天水圍天澤邨澤潤樓——45男，無病徵本地關連個案，第4588宗
  • 天水圍天耀（一）邨耀富樓——9女，8月10日發病，第4597宗

【新冠肺炎】政府部門下星期一開始　逐步恢復早前暫停或縮減了基本公共服務

屯門(2)

  • 屯門良景邨良俊樓——46女，8月16日發病，第4598宗
  • 屯門山景邨景麗樓——69男，8月13日發病，第4599宗

【新冠肺炎】行政會議召開特別會議　通過擴大授權政府相關人員追查確診者源頭　

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責任編輯　李志強

 

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