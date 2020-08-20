【新冠肺炎】8月20日新增17宗本地感染西九龍佔最多 又一村花園黃埔花園旺角帝京酒店上榜(一文看清新增確診大廈名單)
社會 23:37 2020/08/20
8月20日本港新增18宗新冠肺炎確診個案，17宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，九龍塘又一村花園、紅磡黃埔花園、旺角帝京酒店均上榜。
除了3名患者居所仍需調查，餘下14名確診者居住大廈分布全港8區，西九龍三區佔最多，名單如下：
九龍城(2)
- 土瓜灣美善同道——44女，8月18日發病，第4591宗
- 紅磡黃埔花園4期棕櫚苑 5座——54女，8月15日發病，第4595宗
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油尖旺(2)
- 旺角花園街157號——37女，無病徵本地關連個案，第4592宗
- 帝京酒店, 旺角新世紀廣場——23男，無病徵本地關連個案，第4596宗
深水埗(2)
- 深水埗澤安邨榮澤樓——69男，8月11日發病，第4604宗
- 九龍塘又一村花園2期花圃街19號——42女，8月17日發病，第4605宗
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沙田(2)
- 沙田碩門邨瑞碩樓——53男，8月16日發病，第4589宗
- 大圍美田邨美樂樓——66女，8月10日發病，第4600宗
大埔(1)
- 大埔富亨邨亨耀樓——66女，8月15日發病，第4602宗
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荃灣(1)
- 荃灣福來邨永定樓——35男，8月15日發病，第4603宗
元朗(2)
- 天水圍天澤邨澤潤樓——45男，無病徵本地關連個案，第4588宗
- 天水圍天耀（一）邨耀富樓——9女，8月10日發病，第4597宗
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屯門(2)
- 屯門良景邨良俊樓——46女，8月16日發病，第4598宗
- 屯門山景邨景麗樓——69男，8月13日發病，第4599宗
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責任編輯 李志強