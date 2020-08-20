【美國政裁】取消船舶國際營運課稅寬免　建制派：整體影響程度有限

▲ 交通及航運界立法會議員易志明。（資料圖片）

美國再對港發動新一輪制裁措施；當中包括取消雙方互相豁免徵收船公司在國際海運業務利得稅的協議，即意味從事來往香港與美國貿易的船東，有機會面臨雙重課稅。

交通及航運界立法會議員、自由黨易志明認為，美國有關制裁必然會對本港航運業務有影響，相信船公司會重新審視其業務。但他認為，整體影響程度有限，因一間公司總部是否要撤走，需要考慮很多因素，不會只因要交多點稅就離開。

易志明又強調，船舶貨運有多條航點，即一隻貨船，並不會只停香港及美國，中間必然會經過其他轉口港，意味著仍有其他市場需要，加上香港本身稅率低，故認為有關制裁對港整體影響不大。他又認為，如貨物需收雙重徵稅，最終成本會轉移至消費者身上，對美國本身都沒有好處。

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

身兼民建聯經濟發展事務政策發言人的民建聯立法會議員周浩鼎就認為，有關制裁其實是一把雙面刃。終止香港與美國的船舶國際營運入息給予課稅寬免協定，即等於美國公司須同時向美方和港府繳稅，以2018年為例，美國在香港賺取311億美元的貿易順差，如美國公司需繳雙重課稅，對美國的傷害似乎更大。

此外，周浩鼎又提到，新冠肺炎疫情在全球大規模擴散，環球絕大部分經濟體都受到重創，美國已自顧不暇，質疑疫情下美國還有多少訂單輸出國外，香港又是否需要如以往般依賴美國市場？他認為，目前香港經濟受主要受疫情反覆影響，美方制裁對港的影響有多大仍是疑問。

記者：李淇