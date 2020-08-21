【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診者到訪　北角丼丼屋、麥當勞及大家樂3間餐廳上榜

▲ 新增8間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情未止，8月20日新增18宗新冠肺炎確診個案，17宗為本地感染病例。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪。

其中，一名37歲男患者（個案編號#4547）居於北角健威花園B座，8月18日確診，報稱曾到訪區內3間食肆，包括：健康邨麥當勞、健威坊大家樂、健威坊丼丼屋。

新增的8間食肆名單如下：

香港（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

東區 健康邨1期 麥當勞 15/08/2020 #4547

東區 健威坊 大家樂 15/08/2020 #4547

東區 健威坊 丼丼屋 16/08/2020 #4547

九龍：

九龍城 崇富洋樓 源都冰室 07/08/2020 #4049

九龍城 寶石戲院大廈 富臨漁港 14/08/2020 #4595

觀塘 九龍灣國際展貿中心 蕃滿門 15/08/2020 #4468

九龍城 黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳 17/08/2020 #4595

新界：

屯門 良景廣場 意樂餐廳 19/08/2020 #4598

另外，根據衞生防護中心昨日（20日）公布的新增患者居住大廈名單，九龍塘又一村花園、紅磡黃埔花園、旺角帝京酒店均上榜。

至於確診或疑似個案在潛伏期內到訪過的大廈名單上，有確診者曾到訪灣仔街市、香港粵海酒店、聖德肋撒醫院。除了3名患者居所仍需調查，餘下14名確診者居住大廈分布全港8區，西九龍三區佔最多，新增確診大廈名單即睇【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣