【古著有價】Saint Laurent花巨額收購元祖YSL古董衫　銳意重塑品牌殿堂形象

▲ Saint Laurent早前宣布退出今年9月舉行的巴黎時裝周，日後將會獨立舉行時裝展，我們又不妨拭目以待這方法是否行得通，圖為2002秋冬系列時裝展。（圖片法新社）

Saint Laurent作為跨國時裝集團Kering Group旗下的第二把交椅的時裝品牌，去年的收入高達20.49億歐元﹗要進一步鞏固品牌形象繼往開來？早前品牌在設計總監Anthony Vaccarello的帶領下一口氣向收藏家購入已故YSL 4,000多件古董服飾，未來大有重塑品牌殿堂形象的意圖。

▲ Saint Laurent早前宣布退出今年9月舉行的巴黎時裝周，日後將會獨立舉行時裝展，我們又不妨拭目以待這方法是否行得通，圖為2002秋冬系列時裝展。（圖片法新社）

時裝品牌有大集團在背後支持自然好辦事，但要在業界和消費者心目中留下永垂不朽的印象，一些殿堂留世的名字始終比較有著數，例如CHANEL和Dior，開創品牌的人已作古，但得到時裝集團作後盾，加上覓得一位出色的設計師，自然事半功倍。

▲ Anthony Vaccarello自2016年當上Saint Laurent創作總監一職後，雖然設計風格依循著前人Hedi Slimane所留下的風格，但亦無損品牌業績。（圖片法新社）

近代中已逝世但又能夠入屋的時裝大師其實不多，屈指一算只有Karl Lagerfeld和Yves Saint Laurent（YSL）這一對死敵，可惜的是前者在發展個人品牌方面欠佳，而後者則在60年代末至80年代中紅透半邊天，所以好肯定的說YSL的名字對高級時裝市場有著很大的價值。

▲ 收藏家兼設計師Olivier Chatenet在過去30年來收藏了YSL不少古董服飾，如今全數給開雲集團旗下的Saint Laurent品牌收購。（ig圖片）

而上星期在Saint Laurent現任的創作總監Anthony Vaccarello的帶領下，向設計師兼收藏家Olivier Chatenet一口氣收購了他擁有4,000件來自YSL於1966至1985年期間的古董珍藏，當中包括服裝、鞋子和珠寶等，其中的一條裙子甚至是當年溫莎公爵夫人曾經穿過，如今這一批見證著時代的瑰寶將會被存放於品牌位於巴黎Rue de Bellechasse的Saint Laurent檔案館內。

▲ 生前的Saint Laurent留下不少時裝瑰寶，除了有私人珍藏家收藏外，位於大師生前最喜愛的都會摩洛哥都設有YSL博物館。（圖片法新社）

▲ 剛面世的Canvas系列手袋，帶有濃厚的70年代味道，手袋中當然不會缺少金屬製的Cassandra商標。（$19,100/圖片由Saint Laurent提供）

雖然集團並未透露花了多少金錢以作購買，但無可否認的是此舉對品牌是一次極具象徵意義，為建立一個足可以媲美CHANEL和Dior的品牌向前邁向一大步，同時亦為日後Anthony Vaccarello在創作上開啟方便的大門，擺脫被人稱作寄居於Hedi Slimane影子下的一人。

▲ 細型號的Manhattan手挽canvas shopping bag可會是你上街的必備？（$15,900/圖片由Saint Laurent提供）

與此同時，Saint Laurent在疫情期間亦有所動作，例如正式在中國內地官網上線服務，來迎合內地消費者網上購物。此外，亦正式宣告品牌會退出今年9月的巴黎時裝周，以後的時裝展將會不按時裝公會日程表舉行，亦即是說品牌會按自己的工作程序和合適時間作新裝發佈。

▲ 一直以來，品牌對挑選代言人方面有著非常嚴控的監管，今次歌手Miley Cyrus在剛剛發表的新歌《Midnight Sky》裏穿上Saint Laurent秋冬系列新裝，是監管放鬆了嗎？ （圖片由Saint Laurent提供）

▲ 簡單易穿的一點有這件紅色燈芯絨女裝修身西裝，另有黑色可供選擇。（$20,900/圖片由Saint Laurent提供）

其實近年有不少品牌都捨棄一年4次的男女裝時裝周所定下的日程，開始按著自己步伐去展示新裝，雖然暫時未知成績如何，但面對「今日唔知聽日事」的全球氣候，此舉可能會殺出條血路也說不定。

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記者：何偉雄