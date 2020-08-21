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【疫境有情】百年老舖盒仔茶源吉林推限量口罩　收益捐助流浪貓狗救援【附訂購網址】

休閒 10:06 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

百年老字號盒仔茶源吉林首推限量口罩，收益支援流浪貓狗救援。（源吉林官網）

新冠肺炎疫情近月反彈，口罩繼續成為市民外出時不可或缺的用品。香港百年茶飲老字號源吉林與香港熔噴工廠聯乘推出3款慈善限量套裝，包含獨立包裝口罩、甘和茶包、人參浸膏及消毒用品等，一套助你外在防菌，內在增強抵抗力。

這次聯乘推出3款套裝，這款是$59的試用套裝。（源吉林官網）

這次聯乘推出試用、基本及升級慈善套裝共3款。試用套裝包含30片獨立包裝醫用口罩及單包裝甘和茶包；基本套裝包含30片獨立包裝醫用口罩、3包甘和茶包、以及酒精搓手液及濕紙巾各1件；而升級套裝包含30片獨立包裝醫用口罩、3包甘和茶包外，更加入1盒（10包）人參浸膏，有助增強免疫力、大補元氣。

源吉林是香港百年茶飲老字號，歷史悠久。（源吉林官網）

製造的三層醫用口罩提供 PFE > 99%，BFE > 99%水平，高透氣度並有效阻隔病菌及煙霧。而源吉林甘和茶集合28種中藥熬成藥汁，再加入普洱茶葉原料製作而成，有解感冒、清濕熱、去水腫及抑菌消炎之效。兩者同樣香港製造，品質有保證。

盒身印有關注貓狗領養的資訊，提供QR Code讓人了解更多貓狗救援及領養的資訊。（源吉林官網）

這次限量套裝的全數收益扣除成本後將會捐助予手牽爪動物救援以支援流浪貓狗。另外，稍後更會進行「健康共享，共享健康」免費派發消毒紙巾、酒精搓手液及口罩合共80,000件活動，關注動物權益及社會需要，一齊同心抗疫，派發時間請留意香港熔噴工廠及源吉林Facebook專頁公布。

口罩訂購網址

撰文：周美好

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