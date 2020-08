【蝙蝠俠】賓艾佛力與米高基頓齊參演《閃電俠》　兩代Batman重披戰衣碰頭

▲ 賓艾佛力在《閃電俠》回歸再演蝙蝠俠。

由《猿人爭霸戰:猩凶崛起》(Dawn of the Planet of the Apes)導演麥里夫斯(Matt Reeves)執導,「吸血仔」羅拔柏迪臣( Robert Pattinson)接任的全新《蝙蝠俠》(The Batman)電影早前因新冠肺炎疫情停拍,最近有消息指將於9月復工。

而且,新一集蝙蝠俠亦曝光,今次是用黑底紅字,色調予人感覺似是呼應Frank Miller與David Mazzucchelli創作的經典漫畫《Batman: Year One》的封面。

另外,《閃電俠》(The Flash)導演Andy Muschietti接受《Vanity Fair》訪問透露,除80、90年代「蝙蝠俠」米高基頓(Michael Keaton)參演《閃電俠》外,賓艾佛力(Ben Affleck)亦將回歸再演蝙蝠俠,即是兩代Batman米高基頓與賓艾佛力有機會同場出現。

Andy Muschietti透露,賓艾佛力在片中是重要角色,對蝙蝠俠與閃電俠彼此將有深入描寫。