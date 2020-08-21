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【蝙蝠俠】賓艾佛力與米高基頓齊參演《閃電俠》　兩代Batman重披戰衣碰頭

娛樂 10:20 2020/08/21

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賓艾佛力在《閃電俠》回歸再演蝙蝠俠。

由《猿人爭霸戰：猩凶崛起》（Dawn of the Planet of the Apes）導演麥里夫斯（Matt Reeves）執導，「吸血仔」羅拔柏迪臣（ Robert Pattinson）接任的全新《蝙蝠俠》（The Batman）電影早前因新冠肺炎疫情停拍，最近有消息指將於9月復工。

而且，新一集蝙蝠俠亦曝光，今次是用黑底紅字，色調予人感覺似是呼應Frank Miller與David Mazzucchelli創作的經典漫畫《Batman: Year One》的封面。 

另外，《閃電俠》（The Flash）導演Andy Muschietti接受《Vanity Fair》訪問透露，除80、90年代「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）參演《閃電俠》外，賓艾佛力（Ben Affleck）亦將回歸再演蝙蝠俠，即是兩代Batman米高基頓與賓艾佛力有機會同場出現。

Andy Muschietti透露，賓艾佛力在片中是重要角色，對蝙蝠俠與閃電俠彼此將有深入描寫。

撰文 : TOPick柴犬出動

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