【離譜爸爸】港爸在家工作嘲妻當家庭主婦好易　拒陪2歲女玩狂罵大力推落地

▲ 港爸在家工作嘲妻子當家庭主婦好易，拒陪2歲女玩更大力推她落地。

「男主外，女主內」的傳統思想，在現代社會仍然存在，有丈夫認為照顧家庭和小孩是妻子的責任，而自己工作更是辛勞，妻子做家庭主婦很容易，當妻子、小孩煩到他，他就大發脾氣，認為是加重他的負擔。

有一名28歲港媽近日在IG專頁《couple.murmur》投稿，她表示，自己與29歲丈夫結婚3年，生活不錯，2年前她誕下女兒後，就辭去工作成為全職媽媽。她指出，以前跟丈夫甚少吵架，而自己做事較成熟，丈夫則有點孩子氣，所以即使吵架，都是她先冷靜後哄回丈夫。自從生了女兒後，夫妻之間衝突不斷。

佢有時講我兩句，我都會無咩所論，我會當佢係公司受咗啲氣，發洩完咪無事。

不過，因為疫情關係，丈夫變成在家工作，令港媽的壓力變得更大，不時坐在浴室哭起來。她坦言，照顧一名孩子本身不是易事，除了起居飲食，小朋友的成長和心理健康也非常重要，即使做錯事，她也絕不打小孩，只會講道理、罰企等。

丈夫拒陪玩把女兒推落地

近日，當丈夫在家時，女兒自然很想跟爸爸玩，不料當女兒走近，丈夫就突然發瘋，

佢好似發咗癲咁，推咗囡囡落地，大大聲鬧佢，嚇到佢一第一個反應唔係喊，係企咗喺度望住佢同喺度震，嗰次係我第一次見倒佢咁驚。

港媽當時非常憤怒，把女兒抱入房後，出去跟丈夫理論，不料丈夫反罵她不講道理無原則，還說因為她不打不罵，才把女兒寵壞，更說有時輕微體罰才可令小朋友知道甚麼是權威、甚麼是錯。

嗰一刻我真係好心痛，好似講到嗰小朋友佢無份咁，仲有就係話到我所有嘅決定都梗係我嘅錯，因為我唔講道理。

嘲妻子做家庭主婦好易

除此以外，因為港媽大部分時間都在照顧家庭，每天買餸煮飯、洗衫、抹地，還要照顧孩子，已經沒有太多精力。性生活沒有以前般頻密，有時拒絕丈夫時，丈夫只會責怪港媽令他失望，「話我淨係要我女得，佢只係工具啫」。

而家老公喺屋企，成日都聽住佢喺度話做家庭主婦好易，都唔知我忙咩，自己做野一定比我辛苦，身在福中不知福。

港媽坦言，自己可以與丈夫爭執，但她不想女兒聽到父母吵架，而且丈夫也從不覺得自己有錯，試過心平氣和地溝通，丈夫也聽不入耳。曾經試過在他面前哭起來，丈夫卻指責港媽「扮晒野」，令港媽非常心痛。

港媽表示，現時未想到如何時好，只覺得很辛苦，她想給女兒最好的成長環境，但如果與丈夫分開了，她就要重返職場，少了時間陪女兒，令她不知如何是好。

帖文內容獲《couple.murmur》授權轉載。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳