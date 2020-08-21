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【酒店優惠】機場富豪限時住宿包吃4餐優惠　送香檳共享甜蜜時光【內附連結】

休閒 10:36 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

酒店提供升吸海鮮餐飲選擇。(酒店提供)

疫情下餐飲酒店推出各項優惠，最新加入的有富豪酒店，旗下酒店的仲夏滿FUN住宿計劃，推出不同結合住宿及餐飲體驗的優惠，大可趁着仲夏與摯親輕鬆暢玩！

當中以富豪機場酒店「仲夏•情人•醉」住宿連餐飲計劃最吸睛，只需每晚$2,288起，體驗舒恬住宿的同時，可享受4頓豐盛的客房用餐服務，包括入住當天之下午茶和晚餐，翌日的早餐和午餐等，更可與摯愛細味Regal Champagne，共度甜蜜時光。優惠期至9月30日。

富豪香港酒店為本港居民推出的「嘆•住•食」套房住宿，$1,988起可免費升級入住行政套房，並包括翌日免費早餐及酒店中菜廳富豪金殿的中式晚餐客房送餐，以及送贈旅行裝潔面乳一枝，更可以自由選擇入住及退房時間，享足24小時住宿體驗。優惠期至9月13日。

下午茶同樣吸引。(酒店提供)

富豪九龍酒店則以家庭組合招徠，其「食+住」家庭住宿禮遇，豪華套房一晚住宿連Mezzo或富豪軒精選4人套餐客房送餐服務（價值$2,200），只需港幣2,020元！優惠期至9月10日。

富豪九龍酒店豪華套房。(酒店提供)

疫情下未能外遊的日子，留港消費，本地旅遊也是不錯的短期度假之選！

記者：May Lee

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