【食用安全】OL用保溫杯泡紅棗水爆炸傷眼 保溫杯裝錯4類飲品隨時中毒傷肝腎

▲ 4類飲品不能用保溫杯盛載。

內地一名OL早前用保溫杯浸紅棗水後忘記喝，結果10多日後打開時卻發生「爆炸」，杯蓋彈起，並砸到右眼球破裂。主診醫生指，由於紅棗浸熱水後會吸水膨漲，時間久了就會發酵，並產生氣體，加上保溫杯本來密閉性較好，突然擰開減壓完後，就會產生「爆炸」。

保溫杯通常是由不鏽鋼製造，而不銹鋼塗層則由鐵及其他金屬聚合而成。為何紅棗水會發生爆炸？紅棗水中的紅棗含有纖維素，與熱水沖泡後會加速發酵，繼而產生二氧化碳，保溫杯密閉性高且處於高壓狀態，突然打開杯蓋壓力瞬間被釋放，進而發生爆炸。

很多人喜歡將牛奶、豆漿高蛋白質飲料放入保溫杯，專家指出牛奶、豆漿等在保溫狀況下易滋生細菌變質，飲用後恐造成腹瀉問題，也會黏附在內壁造成清洗困難。若保溫杯產生異味，消委會建議可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨，切勿用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

消委會過往測試過保溫杯的功效，並就保溫杯的使用給予建議，以下有幾類飲品最要不要用保溫杯盛載：

1. 酸性強的飲品

酸性強的飲品，包括西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。

2.有氣的碳酸飲品

有氣的碳酸飲品，例如汽水、起泡水等，以免令保溫杯的內部壓力過大，導致飲品噴出。

3.茶或咖啡等飲品

消委會也提醒，不要長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留在保溫杯內。

此外，檸檬水、碳酸飲料、中草藥或茶等，都屬於酸鹼值過高的飲品，若保溫杯材質不夠好，就容易導致鉛、鎘、鉻溶解，造成傷肝腎或大腦失智、貧血等狀況。

保溫杯生鏽避免使用

台灣曾有一名50多歲男子，過去20年來每天用保溫杯盛咖啡飲用，即使保溫杯內裡生鏽，他也照常使用，最終因吸收過量金屬導致鉛中毒，更間接引發吸入性肺炎而身亡。

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責任編輯：羅嘉欣