【限聚令】屯門大媽大叔無視限聚令天橋唱歌　區議員：最高峰達20人

▲ 屯門大媽大叔無視限聚令天橋唱歌。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府收緊社交距離措施，包括二人限聚令及室內外須戴口罩等規定，惟有屯門街坊在網上投訴，稱一眾大叔大媽在蝴蝶邨附近天橋群聚兼唱歌，不僅擾民，有大叔大媽唱歌時更不戴口罩或拉低口罩。有區議員表示，最高峰達20人，已報警處理。

有網民在網上發帖及上傳短片，稱日前多名大叔大媽在蝴蝶邨往紅樓的行人天橋聚集，

連日都「歌舞昇平」，大媽大叔又再挑戰限聚令。

從網民上傳的短片可見，有大叔與友人拿收音咪唱歌，其他人則分布天橋不同位置。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民均稱大叔大媽此舉擾民，「最憎個喇叭好大聲， 都唔知佢啲電點解可以用咁耐」；有網民稱，違法限聚令之餘，還不戴口罩或拉低口罩，好自私。

屯門樂翠區區議員盧俊宇接受TOPick訪問時表示，3、4日前接獲街坊投訴此事，他昨到現場視察，下午3、4時許，該批約11至12名大叔大媽轉移到紅樓公園草地唱歌聚集，警方接報後到場了解。下午5時後，該批大叔大媽又轉到天橋聚集。

盧議員稱，大叔大媽在唱歌時，有些人會拉低口罩，直斥製造噪音擾民，以及無視限聚令及口罩令；他又稱，雖未見大叔大媽有金錢交易，但對此有所保留。

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責任編輯：黃存新