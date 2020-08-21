【全民檢測】港府要求參與醫護每日最少工作8小時　楊超發：醫護參加是為了服務社會

▲ 楊超發指工會現時招募到100多至200名醫護參與檢測。（經濟日報資料圖片）

港府推行全民檢測計劃，料最今日公布有關詳情。西醫工會會長楊超發表示，工會至今招募到100多至200名醫護參與，惟根據疫情爆發的地區的檢測量為說，相信市民對全民檢測的反應未必踴躍。

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楊超發今早（21日）接受電台訪問時表示，全民檢測會在9月1日展開，為期2星期，會由醫護人員以三更制，每更4小時為市民採集樣本。

他指，政府要求參與的醫護每日最少參與兩更，共8小時，惟因私家醫生繼需營運自己的診所，對醫護來說會十分辛苦，或會影響參與意欲；另了解到有部分私家醫院要求參與協助全民檢測的醫生，需在復工前接受病毒檢測，而結果亦需要為陰性，即在等候結果間可能要利用自己的假期。

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當局早前發信邀請醫護協助計劃，他表示工會現招募到100多至200名醫護參與，相信參加人員的心態都是服務社會：

因為點都有高危，會影響自己、診所、家人等，但都無辦法啦，呢場係細菌戰，我們要打仗，當係拎支槍出來保護市民。

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早前食衞局料全民檢測會有500萬人參與，楊超發則擔心市民對檢測反應未必踴躍。他稱，留意到即使在疫情爆發的地區，有4成市民取了樣本瓶，但只有約3成人會交回樣本瓶，認為市民對檢測的反應不踴躍，相信政府可能要想辦法，甚至以現金獎勵市民接受檢測。



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記者：郭詩詩