【人望高處】江嘉敏與馮盈盈反目另結新姊妹　疑靠林凱恩搭路結識「楷女郎」郭嘉文

▲ 江嘉敏有「姊妹」新目標？靠林凱恩搭路結識「楷女郎」郭嘉文。

人多自然是非也多。喜愛交朋結友的TVB小花江嘉敏，早前因「富豪船P」與馮盈盈各執一詞，逐漸疏遠。近日江嘉敏疑有新目標，疑靠另一小花好友林凱恩而認識到李澤楷女友、港姐郭嘉文，更借林凱恩生日舉行酒店派對而混熟，有指「楷女郎」郭嘉文對方成為江嘉敏結識上流的新目標。

其實早前，江嘉敏與昔日好姊妹馮盈盈被影到出席賭王何鴻燊四房兒子何猷亨有份出席的「富豪船P」，有指是江嘉敏收了50萬「介紹費」帶好姊妹上船，另一方面亦有指江嘉敏是收到馮盈盈的邀請才出席，總之二人各執一詞，最後姊妹反目。

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▲ 此情不再。（instagram圖片）

江嘉敏林凱恩成好姊妹

喜歡交朋結友的江嘉敏，又豈會就此「收山」。

她因為早前拍新劇《食腦喪B》與拍檔林凱恩成新姊妹，二人更經拍拖撐檯腳，社交網站的照片由舊日與馮盈盈的合照都換成林凱恩，江嘉敏更稱對方為「小男友」，相當甜蜜。

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▲ 二人因拍劇成為好友。（instagram圖片）

林凱恩郭嘉文屬閨密

不過有指江嘉敏是有意圖地結識林凱恩，全因她看中林凱恩與郭嘉文是閨密。

林凱恩與郭嘉文同為2015年香港小姐，因此成好姊妹。郭嘉文奪得季冠入行，曾參演《廉政行動2016》及主持《東張西望》，隨後被影到與電訊盈科主席李澤楷同遊日本，被揭是「楷女郎」。

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▲ 郭嘉文的IG全都是林凱恩的蹤影。（instagram圖片）

郭嘉文重情念舊

自此退隱幕前的郭嘉文過著富貴生活，手執值上億元的九龍塘逸瓏天池屋，又被爆與林凱恩討論最近投資了二千萬，平日生活亦非常寫意。

不過已退出幕前的她亦非常念舊重情，其instagram中不時發放與林凱恩的合照，十分友好。

▲ 悉心佈置的派對現場。（instagram圖片）

一直都指想要釣金龜、與上流混熟的江嘉敏，日前與鄺潔楹、郭嘉文在四季酒店為林凱恩慶祝生日。

林凱恩上載多張驚喜派對的照片，其中寫道：「我可能是全世界最幸福的人！我不用當女神，因為我有她們在我身邊！」又指她們把她當成「皇上」，她要一輩子翻三位好姊妹的牌子。

▲ Judy在影片中表示第一次見郭嘉文。（instagram圖片）

江嘉敏又使用「慣常技倆」，稱林凱恩為「小男友」，更留言爭寵：「生日快樂丫小男友！講！鍾意邊個多啲？」

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