【便秘自救】網傳晨早飲凍水或醋可通宿便？　中醫拆解謬誤：或令便秘加劇【內附便秘自救貼士】

▲ 網傳3大通便秘方，究竟是真是假？註冊中醫師何庭軒跟你拆解。

便秘是都市常見問題，正常人一兩日排便一次，若長達3、4日才排便一次即屬便秘。網上流傳不少解便秘貼士，有食療偏方，又有按穴教學，到底孰真孰假，應如何處理？讓中醫師一一拆解。

夏、冬兩季均為便秘好發的時節。註冊中醫師何庭軒解釋，天熱又未及時補充水分，或常吃煎炸油膩食物，都會加劇便秘風險：「腸道內裏不夠潤，或本身熱氣，就會易便秘。」體質偏熱者、年長人士較高危，同時常出現於女士身上，不少人於月經前後都受便秘困擾。首先，請中醫師拆解網傳秘方是否可行。

▲ 不少女性於月經前後，都受便秘困擾。（iStock圖片）

拆解坊間流傳秘方

1. 朝早飲杯凍水，或飲些醋？

答︰喝水的確有幫助，但應為溫水。起床後喝杯溫水，流過消化系統、食道、胃和腸等地方時，有潤腸功效，幫助推推積存在體內的宿便。不過，若起床後立即喝凍水，有機會傷脾胃，反而加劇便秘。而於中醫角度看，酸味有收澀的作用，即固澀滑洩作用，有機會使便秘更嚴重。



2. 喝茶解便秘，但濃茶碰不得？

答︰便秘的出現與熱有關，若喝性味偏涼的茶如綠茶、水仙、壽眉等，有少許清熱功效，吸收水份也有助通便。但太濃且帶溫熱的茶，如普洱，則會加劇體內積熱的情況，便秘或更嚴重。

＊另有指可喝玫瑰蜜棗、洛神花茶，此類主要為安神、養血用。對因經期而出現各類不適的女士，或有助調理身子，改善睡眠質素，同時對排便有幫助。但此方並非針對便秘而起，只屬其中一個有可能出現的附帶功效，而且女性較合用。



3.多吃「黑五類」食品

答︰此類食物主要用作補腎，當中部分食材有通便作用，如紫米、黑芝麻，但其他的「黑五類」食品如黑豆則未必幫到手，亦非所有黑色食物都有助紓緩便秘。故便秘者吃些紫米露、芝麻糊亦可。

便秘分虛實二證 口乾面紅爆瘡為實火

事實上，便秘分實證、虛證兩種，前者與燥、熱有關連，亦會有氣滯的情況。「覺得個肚谷住、頂住，有肚脹的感覺，有便意但排不了便。此類人士容易覺得個人好熱，另會口乾，常感口渴，臉色較紅、爆瘡及皮膚差。」

虛證則多現於長者身上，為氣虛所致。「腸道好乾、好燥，不夠潤，大便在肚內谷住，不夠力排出來。」表徵為常有氣喘、呼吸急促，說話也像不夠氣般，較細聲。

▲ 註冊中醫師何庭軒指，港人一年四季都愛的打邊爐，是便秘元兇之一。（黃建輝攝）

久忍不排便增便秘危機

除年紀、飲食習慣外，何醫師提醒「忍得多」、壓力大亦會造成便秘，此類人士多為實證。

忍代表通知身體不方便如廁，身體會自然調整，讓次數變疏，久而久之就變成便秘。便秘者已習慣不排便，或急才去，可能坐到馬桶已沒有便意。 他們應建立一個特定的時間，如朝早沒便意都到廁所坐坐，從行為告訴身體需要排便，以此作促進。

另外排便亦應於放鬆、舒服的狀態下做，若長期處於緊繃、緊張的狀態，身體亦不會發出任何排便訊號。

便秘急救4大Tips

1.摩腹

可自行於腹部位置，圍住肚臍逆時針打圈，任何時間都可以做，每次兩至三分鐘。以少許力輕壓，搓熱腹部，幫助腸道蠕動和通便。摩腹位置已涵蓋天樞、水分等有助通便的穴位。

▲ 火龍果有通便之效。（iStock圖片）

2.食療

水果類可吃香蕉、木瓜、西梅、火龍果，四款皆有通便作用，隔日食。蔬菜類則可選菠菜、蕃薯葉或秋葵，3款皆有助通便。烹調方法不會影響其功效，白灼、炒都可以，盡量少油。另外煎炸油膩、生冷食物都要避免。

3.浸腳

以40度左右的熱水，每晚或隔晚浸腳15分鐘，可調理身體、預防便秘，另促進氣血循環和暖身，對常常手腳冰冷、失眠或便秘的人士有幫助。如女士有經痛的問題，亦可加些艾葉、艾草，怕冷和手腳冰冷者可加少許薑。

▲ 浸腳時可加少許鹽，使身體吸收溫熱的效果更佳。（iStock圖片）

4.做運動

運動時身體、肌肉有郁動，可促進氣血運行。而當運動牽涉到腹肌時，不斷擠壓有助腸道蠕動，整體上有助通便，如仰卧起坐、平板支撑等動作都有效。

記者：Panda