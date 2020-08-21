【新冠肺炎】消息：本港今日新增約28宗確診個案

▲ 消息指本港今日新增約28宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（21日）新增約28宗確診個案，屬連續19日錄得雙位數確診數字。本港昨日（20日）新增18宗確診個案，其中1宗輸入個案，其餘17宗為本地感染病例，是自7月8日以來最低新增數字；其中12宗與之前個案相關，6宗涉及家庭、朋友群組；另有5宗源頭不明。

昨日新增2宗印傭確診個案，2人曾與早前確診的印傭同住同一地方，詳情即看：【新冠肺炎】再多2名印傭確診 曾入住長興大廈及荃灣張大偉僱傭中心

另外，葵涌貨櫃碼頭群組再多3人確診，全是宏記港務操作有限公司員工，詳情即看：【貨櫃碼頭群組】宏記港務再多3名員工確診 當局已檢測3700個樣本瓶

有消息指，港府將最快今日公布全民檢測的詳情，即看：【新冠肺炎】消息：政府最快明天公布全民檢測計劃詳情

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩