【不離不棄】吳香倫患肺炎再確診致命皮肌炎 陳榮峻陪妻抗病兩年：會照顧你一世

▲ 陳榮峻陪吳倫抗病兩年。

在《愛．回家之開心速遞》以夫妻檔合作的陳榮峻吳香倫，兩年前二人黃昏戀修成正果結婚，獲不少人送上祝福。可是好景不常，吳香倫原來新婚後，已患上肺炎，近日病情更惡化成罕見的皮肌炎，陳榮峻兩年來陪伴妻子走過難關。

過去首段婚姻曾歷過喪妻之痛的駿哥，現時保持樂觀心態跟吳香倫共抗此罕見病。

現年65歲的陳榮駿跟現年60歲的吳香倫，因在TVB合作拍劇而日久生情，18年前陳榮駿再婚娶吳香倫，在香港的教堂舉行婚禮，黃昏戀迎來美滿結局。

▲ 陳榮峻吳香倫因多次合作拍劇結綠。（經濟日報圖片）

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不過，新婚後吳香倫患上肺炎，半邊肺因而被弄花，二人蜜月之旅幾不能成行。夫婦旅行返港後，一直繼續醫病，可是吳香倫病情未見好轉，肺炎持續下，過去一年更要入院，割除手指及大腿的肌肉組織化驗，最後確診罕見的皮肌炎。

吳香倫患病關節月腫脹

峻哥接受TOPick訪問，憶述太太病徵：「太太驗出肌肉酵素比平常人高出幾倍，故關節常腫起及痛，最初有點像主婦手、類風濕關節炎及濕疹的病徵，而肺部呼吸也不很正常。」

▲ 吳香倫跟陳榮峻在《愛回家》夫妻檔演出深入民心。（取自Facebook）

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峻哥知道太太患病，為她做好家頭細務，後來看醫生，才知患了罕見的惡疾，此病會令太太皮膚、心臟、腦和肺都受影響，幸而醫生指發現得早，只要持續服藥，便可控制病情。

陳榮峻指兩年來陪妻子抗病，近日跟吳香倫覆診，醫生說太太有好轉，肌肉酵素指數回復正常。「因藥物有效控制病情，醫生指持續兩年繼續服藥，相信可痊癒，我們也放下心頭大石。」

▲ 二人18年步入教堂結婚。（經濟日報圖片）

近日香港疫情肆虐，二人到醫院都要格外注重衛生，但未算擔心，因相信醫院會做好防疫工作。「日常生活上，我們當然會更注意抗疫，出外回家前一定要全身消毒，返TVB也會小心，不過公司的衛生工作也做得很好，不會擔心。」

陳榮峻陪妻多做運動強身

陳榮駿過去曾有一段婚姻，可是2010年結婚28年的妻子因病離世，他傷心欲絕，更一度打算輕生，最後還是接受無常的生離死別，直至遇上吳香倫，才能重新振作。

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▲ 今年7月結婚兩周年，陳榮峻跟兩子跟吳香倫一同慶祝。（取自Facebook）

陳榮峻坦言知道吳香倫患病，最初都極為擔憂，但他倆保持樂觀心情，共度難關，陳榮峻更向妻子說無論如何都會一生照顧她。「現在多陪她行山，做帶氧運動，有信心一起跨過挑戰。」夫妻齊心，總能克服種種困境。

記者：陳家昌