【全民檢測】許樹昌透露自己會請假兩天協助採樣　冀500萬人參與

▲ 許樹昌表示，全民檢測愈多人參與愈好，期望有500萬至600萬人參與。（資料圖片）

政府早前宣布推行全民檢測計劃，消息指最快今日（21日）公布計劃詳情，料9月1日推出。政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，沒有參與相關細節討論，計劃落實和執行由政府官員商討，所以沒有直接參與。他指，政府會開放18區社區設施採樣，提供機會讓大家檢測，呼籲市民參與。

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許樹昌今早（21日）在一個電台節目說，計劃能在社區中找出帶病毒、無病徵人士，減少社區傳播鏈，愈多人參與愈好，期望有500萬至600萬人參與，但如果最終只有百多萬市民參與，就作用不大，反映不到社區情況。

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他又指如果全民檢測為期兩周，時間上是「攤得長來做」，可能會有人到過多個地方後才被驗出陽性結果，但明白當中涉及技術的考慮，包括找醫護人員負責採集鼻腔及咽喉樣本，相信可提高檢測準確度。他昨日（20日）了解到已有2,000多名醫護人員參與，希望最後有4,000至5,000名醫護參與，而他自己亦會特意請假抽2天，協助檢測工作。

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對於日後放寬食肆限制措施，許樹昌認為，要再觀察疫情多一兩周，視乎確診個案數字是否繼續下跌，來源不明比例是否減少，再配合自願檢測計劃。他強調，放寬措施要採用漸進式，形容上次放寬措施「太鬆手」，令疫情再爆發。他說，日後重開晚市堂食，起初應二人一枱，若兩星期沒有不尋常爆發，才進一步放寬至4人一枱，但一定要用上限。

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記者：陳子謙