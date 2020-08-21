【屈臣氏口罩機】一文睇清屈臣氏36部口罩自助售賣機地點　$25買到ASTM Level 3口罩+蒸餾水+消毒搓手液【附口罩機地點】

▲ 屈臣氏蒸餾水預計首階段可放置36部口罩自助售賣機於全港不同地點。（圖片由屈臣氏蒸餾水提供）

屈臣氏蒸餾水最近推出了口罩自助售賣機，分別放置於不同的港鐵車站及渡輪碼頭等等地方，方便大家購買口罩應急。

屈臣氏蒸餾水預計首階段可放置36部「We Care同心抗疫自助售賣機」於全港不同地點包括港鐵站、渡輪碼頭、院校及醫療機構。地點如下：

港鐵站的售賣機：

▲ 港鐵站（圖片由屈臣氏蒸餾水提供）

現已設置於調景嶺、沙田及大學港鐵站，稍後將擴展至尖東及寶林港鐵站，合共5部售賣機。

院校、渡輪碼頭及醫療機構的售賣機：

▲ 渡輪碼頭（圖片由屈臣氏蒸餾水提供）

現已設置於中環2號碼頭，稍後將擴展至其他渡輪碼頭，合共5部售賣機；另於醫療機構設置合共12部售賣機。

於香港中文大學設置6部及於香港公開大學設置6部，並將再增設2部，合共14部售賣機。

TOPick為大家示範如何操作「We Care同心抗疫自助售賣機」：即睇【下一頁】

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責任編緝：王芷瑩