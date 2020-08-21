【屈臣氏口罩機】一文睇清屈臣氏36部口罩自助售賣機地點 $25買到ASTM Level 3口罩+蒸餾水+消毒搓手液【附口罩機地點】
精明消費 18:00 2020/08/21
屈臣氏蒸餾水最近推出了口罩自助售賣機，分別放置於不同的港鐵車站及渡輪碼頭等等地方，方便大家購買口罩應急。
屈臣氏蒸餾水預計首階段可放置36部「We Care同心抗疫自助售賣機」於全港不同地點包括港鐵站、渡輪碼頭、院校及醫療機構。地點如下：
港鐵站的售賣機：
現已設置於調景嶺、沙田及大學港鐵站，稍後將擴展至尖東及寶林港鐵站，合共5部售賣機。
院校、渡輪碼頭及醫療機構的售賣機：
現已設置於中環2號碼頭，稍後將擴展至其他渡輪碼頭，合共5部售賣機；另於醫療機構設置合共12部售賣機。
於香港中文大學設置6部及於香港公開大學設置6部，並將再增設2部，合共14部售賣機。
TOPick為大家示範如何操作「We Care同心抗疫自助售賣機」：即睇【下一頁】
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責任編緝：王芷瑩