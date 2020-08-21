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【長髮男孩】9歲善心男童自出生後從沒剪髮　首次落髮為助癌症兒童製假髮

健康 11:29 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

為幫助癌症兒童，男童自出生後首次剪髮。

英國埃塞克斯郡一名9歲男童自出生後從沒剪過頭髮，但在醫院見過癌症兒童後，他決心剪掉一把長髮，捐給慈善機構製作假髮，並為他們籌款。

綜合外媒報道，9歲男童Reilly Stancombe受皇家馬德里足球員加里夫·巴利（Gareth Bale）啟發而留長髮。一直以來，長髮就是Reilly身分的象徵，頭髮一度長至臀部。為保持良好髮質，他很用心護理頭髮。

Reilly自出生後患有腸胃病，最近往大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）覆診時，因看到失去頭髮的癌症兒童後，萌生捐髮念頭，決心剪髮幫助病童：

當看到他們沒頭髮時，我感到很難過。我想回饋，讓他們活得快樂些。

最終，他於8月18日剪掉長髮，並捐給小公主信託基金（Little Princess Trust）為癌症兒童製作假髮。談及人生中第一次剪髮，Reilly坦言很害怕，但看到一頭短髮後，他表示很喜歡這新髮型。同時，Reilly正為小公主信託基金籌款，目標是籌集100英鎊，支持一項研究為兒童癌症找出較少毒害的治療方法。

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責任編輯：羅嘉欣

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