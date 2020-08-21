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【醫療事故】山頂明德醫院涉醫療失誤　醫生「開錯刀」誤將右腳當左腳

社會 11:24 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

山頂明德國際醫院發生醫療失誤事故。

山頂明德國際醫院發生醫療失誤事故。醫院今年5月為一名男病人移除左足踝的碎骨時，卻誤將右腳當成左腳，在病人的右足踝進行手術。院方表示，今年5月21日，一名31歲病人入院進行足踝手術以移除碎骨，主診醫生於病人的右足踝進行手術。醫院員工於術後才發現手術位置有誤，病人翌日再接受手術移除左足踝的碎骨。

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院方指，經過詳細審視，醫院確認院內的政策和實務守則乃嚴格遵照世界衞生組織的手術安全原則，醫院術前遵從的所有程序均正確無誤，院方乃按照醫生給予的預約資料以作安排。手術前，醫生與病人再次核實並確定手術位置。  
 
發言人指，醫院事後隨即暫停該名醫生的所有手術預約，直至其診所的預約及術前諮詢指引得以改善為止。院方亦會與各專科醫生商討提升手術預約安排的適當措施。發言人稱，院方已於24小時內將此個案通知衞生署。

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衞生署回覆指，署方於今年5月22日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名31歲男病人於今年5月21日在錯誤的下肢進行了關節鏡手術。衞生署在接獲通報後隨即作出跟進，而院方亦已向衞生署提交調查報告。

衞生署審視醫院提交的所有資料後，無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求，因而導致這次事件。

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記者：郭詩詩

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