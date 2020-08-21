【瘦身秘訣】爭秋奪暑自備午餐可帶冰鎮蔬菜　黃凱詩：秋葵是最佳減肥食物【內附冰鎮秋葵做法】

▲ 營養師黃凱詩指出，秋葵纖維量更比葉菜高，12條已有4克之多，而且大部分是水溶性纖維的，有助控制血糖及降膽固醇。

疫情關係，大部分朋友也習慣在家煮食，上班族更會自備午餐，但大家不約而同都在煩惱着。

雲妮懊惱︰「帶飯沒問題，但怎樣吃足夠蔬菜才是個難題，帶綠葉蔬菜的話會變黃，口感和味道差得很，而且翻熱蔬菜好像不太健康。有時會帶車厘茄，但總不能天天吃。」

車厘茄多吃皮膚變黃

我說︰「沒錯，戰友們也有同樣困擾，的確，車厘茄真不能天天吃，畢竟，車厘茄等橙黃色的蔬菜，含乙型胡蘿蔔素，這是一種天然色素，吃得過多，會令皮膚變黃，雖然不影響健康，但令外表不好看。」

雲妮點點頭問道︰「還有甚麼好選擇嗎？」

▲ 黃凱詩表示，車厘茄等橙黃色的蔬菜，含乙型胡蘿蔔素，這是一種天然色素，吃得過多，會令皮膚變黃。（iStock圖片）

秋葵纖維豐富

我續說︰「你可以試試帶秋葵，秋葵是一種超級食物，營養特別豐富且熱量低，吃12條只是40多卡路里，是一種不折不扣的減肥食物。另外，它的維他命C、葉酸、鎂質和纖維十分高，纖維量更比葉菜高，12條已有4克之多，而且大部分是水溶性纖維的，有助控制血糖及降膽固醇。」

雲妮問︰「怎樣煮才好吃？」

冰鎮秋葵做法

我建議︰「夏天很適合吃冰鎮秋葵！做法很簡單，將它灼3至5分鐘，然後放在冷藏庫，翌日拿出來做沙律，拌以芝麻醬，或加入黑醋和日式芥末吃，你定必會愛上。」

Bonnie搭訕︰「你愛秋葵嗎？我超愛一款秋葵香脆小食，你可以一試，簡單又方便。」

我沒好氣地說︰「那款是炸的，你沒看營養成分嗎？」

撰文：黃凱詩（營養師）