【IB狀元】IB成績覆核結果出爐 耀中國際誕生兩名IB狀元

▲ 耀中今年誕生兩名IB狀元。

國際預科文憑（IB）成績覆核後，本港增加多名IB狀元。其中耀中國際學校（中學）兩名考生於2020年的IB文憑考獲45分滿分，另有20名學生考獲40分或以上。

耀中國際學校（中學）表示，兩位同學獲45分滿分成績，其中一位獲雙語文憑，在兩科母語語言取得滿分。該校還有2位同學考獲43分，20位同學取得40分或以上的佳績， 共有64名學生(佔67%考生）獲雙語文憑（學生必須選讀兩科母語語言）

至於兩位狀元的大學選科，其中一位狀元獲得香港大學醫科無條件錄取。另一位狀元選擇空檔年，一年後再升讀電腦科學。



耀中表示，該校今年IB成績理想，無論平均得分、合格率及雙語文憑的比率，均高於全球IB考生的平均值。而該校的大學升學顧問部(UGO)為學生提供一對一的職業規劃指導，2020年畢業生獲英國、美國及澳洲等多間知名大學錄取，包括倫敦帝國學院 (Imperial College London)、美國哥倫比亞大學等。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者︰鄺嫻