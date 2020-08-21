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【潮物速報】日本新款手提風扇驅除暑氣　八爪魚腳架可變形懸掛物件上

休閒 11:48 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

日本家電設計品牌Doshisha推出兩款手提風扇，設計夠輕身，其中一款的手柄更可變形。（信興集團提供）

8月正值盛夏，高溫停不了。立秋過後這段日子，傳統上稱為「爭秋奪暑」，又叫「秋老虎」，比盛暑還要熱。一走出冷氣環境到室外，強烈的溫差不但令人難以適應，不消一會都已經熱到大汗淋漓，渾身不舒服。如果有把輕身、方便的手提風扇可隨身攜帶，即使多熱、多翳焗都有陣陣涼風吹吓，應是解暑的好方法。

當手提風扇不斷推陳出新時，來自日本的家電設計品牌Doshisha在風扇手柄、重量、出風位上搞搞新意思，推出兩款全新手提風扇Odekake Fan，不單只可以手提，更可懸掛在物件上，調較出風位角度等，方便程度大增，出街、在家都用得到。

（信興集團提供）

小章魚手提風扇（$198）

大部分的小風扇都要手提，拿得久也會累，而且若去戶外露營或野餐，要長時間拿住風扇亦不方便。Doshisha新款手提風扇以章魚腳為設計概念，將手柄變成三根腳架，三隻腳都可任意彎曲或調整角度，能懸掛在物件上，如嬰兒房、廚房掛架等，工作時不用手拿，也可吹到涼風！

除了掛在物件上，只要把腳架打開成三角形，風扇即可站立，放於桌上也沒問題。具備灰、藍、燈、黃四色，繽紛色彩充滿夏日氣氛。

腳架可隨意拆除，方便收納及攜帶。（信興集團提供）

即使倒轉懸掛於車內手柄也沒問題，用家在任何角度也可吹到涼風。（信興集團提供）

三用手提風扇（$168）

隨身帶住風扇，有人會嫌重，或太佔位置。此款三用手提風扇同時有手持、座枱和掛頸三種用途，出風位置更可以調較！不論在戶外抑或是辦公室，都能夠用得到。

更值一提的是，機身只重200克，十分輕巧，不會為手袋、背包帶來額外負擔。而且粉色外形相當可愛，深受少女和小朋友歡迎。

（信興集團提供）

與小章魚手提風扇一樣，三用手提風扇都備有內置USB充電電池，於辦公室、車上等地方都可使用外置充電器為風扇充電，並設低、中、高3段風速，長開強風可用2.5小時，持續開弱風則可使用長達6小時。

三用手提風扇的出風位置可以改變角度，因應個人喜好而調整，不需長期舉高或放低遷就出風位置。（信興集團提供）

 

不只待用時可將風扇掛頸，若不想手拿，掛頸時亦可將出風位置調較至90度，直接往臉上送風。（信興集團提供）

記者：Panda

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