【香港精神】山客穿獅山tee上獅山打卡網絡熱傳　插畫師：浮世繪拼中文字很香港

▲ 不少行山人士紛紛穿上屬於該山峰的tee站在山頂上拍照，上載社交網站引發網絡話題。

鍾情遠足行山的人都會記得2017年年尾，曾經有一批以描繪本地山峰為主題的tee成為不少「行山友」的心頭好，不少行山人士紛紛穿上屬於該山峰的tee站在山頂上拍照，然後上載於社交網站引發話題，事隔兩年半，該系列的插畫師蔡耀東（Terence Choi）再接再厲，以插畫和幽默觸覺繼續翻山過嶺。

▲ 前身是玩具平面設計師的Terence Choi，在工作室擺放了不少figure，熱賣的「香港山峰」系列就是在這裏孕育，今年年尾他有意舉行山系列插畫展，大家可要留意。（攝影：黃建輝）

▲ 金山加入不少商業元素，例如兩隻可愛小猴，但筆者覺得更有趣的的是大猴子身上的一片葉，很符合他一貫的「搞鬼」風格。（$298/圖片Ginger Store提供）

用姍姍來遲來形容本地插畫師蔡耀東（Terence Choi）的「香港山峰」系列就最好不過，還記得2007年年尾推出時，在網上各大行山群組中引發大量話題，令這一批既有地道特色，同時又點帶點浮世繪畫風的tee在城中熱賣，當時承認在創作上無心插柳的Terence，並沒有像生意人一般乘勝追擊，事至兩年半才正式推出第二個香港山峰系列，有點叫「行山友」等得望穿秋水的感覺。

▲ 全新的「香港山峰」系列的風格和以往不同，少了點浮世繪色彩。（攝影：黃建輝）

▲ Terence當初提議在印花上印上中文字，因為山峰名字用上英文拼音會顯得很奇怪，所以中文字體非用不可，而這個堅持亦繼續下來，今次繪畫的山嶺是資深行山友的聖地，例如狗牙嶺。（各$298/圖片Ginger Store提供）

首個山峰系列合其有9件tee，完成後曾想過繼續繪畫下去，但發覺當中的熱情仿佛耗盡，風格既開始走樣，同時也沒有新的元素，於是不如就停下來，再加上當時有工作在身，自問自己不是能夠一心二用的人，於是毅然將這個系列停下來。

▲ 下期會推出的是「蚊山」，率先向大家透露構圖是甚麼的一回事。（攝影：黃建輝）

遠足後重拾創作興趣

那為何事隔兩年半再次拿起畫筆繼續帶大家登山郊遊？背後的原因還不是因為自身體會到遠足的樂趣。

▲ 網友穿上特定的「香港山峰」系列tee在山上自拍，成為行山人士網站內的廣傳相片。（圖片Ginger Store提供）

作為香港山峰系列的第3季，Terence早已預備了9款圖案印製tee，但這一次發放形式和以前略作不同，打頭陣首3件tee會以狗牙嶺、金山和八仙嶺為主題，隨後每隔3個推出另外3款，當中步入冬季時甚至會推出衛衣。

筆者作為上次都有購買該系列tee的用家，喜歡的是插畫內的圖案往往暗藏玄機，叫人會心微笑，同時又破格地用上中文字體配合浮世繪的畫風而不會感到突兀，可說是該系列成功的地方。

問到Terence這一次圖案上有著甚麼有趣的地方叫大家留意。Terence忍不住大笑地說：

沒有。



▲ 八仙巔用八仙的法器代表，留意八仙嶺的牌方，船身造型來自「八仙過海」一詞。（$298/圖片Ginger Store提供）

有趣的地方其實又怎會沒有，心水清的人看罷今次tee上的插畫後都會感到風格和前作來得有點不同，例如少了點浮世繪色彩，中文字體細了一點，用色比較單純和圖案來得簡單化。

▲ 早前Terence亦以京劇為題推出3件tee，圖中的一件主題是貴妃醉酒。（$208/圖片由Ginger Store提供）

今次選擇的山峰是香港的『小山』，非資深的行山者可能不太懂得，但卻是本地行山友一心想征服的名山，例如狗牙嶺圖案中標誌著險要的『一線生機』和『小鳥回頭』這些險地是在資料搬集時得知。 至於八仙嶺其實我一直都想繪畫，構思時通常大家都會立即想八仙造型，但我一想到要繪畫8個造型就懶得去做，最後改而用他們的法器代替，哈哈.......

今次新作除了有狗牙嶺、金山和八仙嶺外，隨後每隔3個月會都會推出3個全新款式，合共9款，據Terence透露陸續有來的香港山峰還包括蚊山、打爛埕頂山（龍脊）等，而龍脊更會以衞衣形式推出，那麼大家就可以在冬日穿上來個遠征龍脊了。

產品查詢：Ginger Store（2882 2131 ）

記者：何偉雄