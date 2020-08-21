【香港精神】山客穿獅山tee上獅山打卡網絡熱傳 插畫師：浮世繪拼中文字很香港
鍾情遠足行山的人都會記得2017年年尾，曾經有一批以描繪本地山峰為主題的tee成為不少「行山友」的心頭好，不少行山人士紛紛穿上屬於該山峰的tee站在山頂上拍照，然後上載於社交網站引發話題，事隔兩年半，該系列的插畫師蔡耀東（Terence Choi）再接再厲，以插畫和幽默觸覺繼續翻山過嶺。
用姍姍來遲來形容本地插畫師蔡耀東（Terence Choi）的「香港山峰」系列就最好不過，還記得2007年年尾推出時，在網上各大行山群組中引發大量話題，令這一批既有地道特色，同時又點帶點浮世繪畫風的tee在城中熱賣，當時承認在創作上無心插柳的Terence，並沒有像生意人一般乘勝追擊，事至兩年半才正式推出第二個香港山峰系列，有點叫「行山友」等得望穿秋水的感覺。
首個山峰系列合其有9件tee，完成後曾想過繼續繪畫下去，但發覺當中的熱情仿佛耗盡，風格既開始走樣，同時也沒有新的元素，於是不如就停下來，再加上當時有工作在身，自問自己不是能夠一心二用的人，於是毅然將這個系列停下來。
遠足後重拾創作興趣
那為何事隔兩年半再次拿起畫筆繼續帶大家登山郊遊？背後的原因還不是因為自身體會到遠足的樂趣。
去年年尾友人提議好趁秋天往大東山拍攝芒草，當時的感覺相當好，發現了香港郊外其實有很多漂亮的地方。
隨後一發不可收拾，和友人一行3人幾乎每個星期都會遠足，甚至約定要行遍整個大嶼山，心底裏的一團火再度燃起，於是聯絡舊拍擋Ginger Store的繼續推出山峰系列的可行性，半年過後，全新的香港山峰系列就呈現在大家眼前。
作為香港山峰系列的第3季，Terence早已預備了9款圖案印製tee，但這一次發放形式和以前略作不同，打頭陣首3件tee會以狗牙嶺、金山和八仙嶺為主題，隨後每隔3個推出另外3款，當中步入冬季時甚至會推出衛衣。
筆者作為上次都有購買該系列tee的用家，喜歡的是插畫內的圖案往往暗藏玄機，叫人會心微笑，同時又破格地用上中文字體配合浮世繪的畫風而不會感到突兀，可說是該系列成功的地方。
問到Terence這一次圖案上有著甚麼有趣的地方叫大家留意。Terence忍不住大笑地說：
沒有。
有趣的地方其實又怎會沒有，心水清的人看罷今次tee上的插畫後都會感到風格和前作來得有點不同，例如少了點浮世繪色彩，中文字體細了一點，用色比較單純和圖案來得簡單化。
今次選擇的山峰是香港的『小山』，非資深的行山者可能不太懂得，但卻是本地行山友一心想征服的名山，例如狗牙嶺圖案中標誌著險要的『一線生機』和『小鳥回頭』這些險地是在資料搬集時得知。
至於八仙嶺其實我一直都想繪畫，構思時通常大家都會立即想八仙造型，但我一想到要繪畫8個造型就懶得去做，最後改而用他們的法器代替，哈哈.......
今次新作除了有狗牙嶺、金山和八仙嶺外，隨後每隔3個月會都會推出3個全新款式，合共9款，據Terence透露陸續有來的香港山峰還包括蚊山、打爛埕頂山（龍脊）等，而龍脊更會以衞衣形式推出，那麼大家就可以在冬日穿上來個遠征龍脊了。
產品查詢：Ginger Store（2882 2131 ）
記者：何偉雄