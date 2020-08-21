【外賣優惠】西京燒専門店首推壽喜燒鍋物外賣 套餐7折優惠真空包裝新鮮日式食材【內附餐單】
防疫期間，西京燒専門店京都一の傳推出多項優惠，首次推出壽喜燒及鍋物外賣套餐，並以7折優惠價發售。為大家送上清洗妥當、真空包裝的新鮮日式食材及滋味湯底，客人只需拆開包裝，便可在家自製鍋物，非常方便。
壽喜燒及鍋物套餐，包括：
1.華味鳥雞肉涮涮鍋（2人前） 優惠價：$358(原價：$468)
前菜有雞絲沙律配胡麻醬、特上揚物拼盤(吉列白金豚肉、唐揚炸雞、蓮根餃子、蟹肉忌廉薯餅)、主食是鮮雞肉配黃金出汁湯底，再配野菜拼盤。
2.鹿兒島A4和牛/白金豚肉涮涮鍋（2人前） 優惠價：$458(原價：$598)
前菜有雞絲沙律配胡麻醬、特上揚物拼盤(吉列白金豚肉、唐揚炸雞、蓮根餃子、蟹肉忌廉薯餅)及野菜拼盤，鍋物主食可選鹿兒島A4和牛或白金豚肉。和牛配一の傳特製黃金出汁湯底，白金豚肉則配矜貴的海膽出汁湯底。
3.鹿兒島A4和牛壽喜燒鍋套餐（2人前） 優惠價：$488(原價：$638)
前菜有蟹肉沙律、小食拼盤的照燒雞扒、厚燒玉子、烤焗甜薯，壽喜燒生鮮食材有100g鹿兒島A4和牛、日本雞蛋、稻庭烏冬、壽喜燒汁及5款野菜。
4.美國安格斯壽喜燒鍋套餐（2人前） 優惠價：$358(原價：$468)
壽喜燒的主角是100g美國安格斯牛、配日本雞蛋、稻庭烏冬及5款野菜，另外備有前菜蟹肉沙律、小食拼盤的照燒雞扒、厚燒玉子、烤焗甜薯。
除了火鍋及壽喜燒外，餐廳還推出升級版日式和風便當及一の傳料理組合，即買即食，選擇多樣化，價錢折後由$288起。
預訂及查詢 : 3101 4981
記者：郭秀芳