【樂善好施】古天樂疫情期間再建4所學校　影業受挫古仔仍堅持行善

▲ 古天樂被網民發現疫情間再建4間學校。

古天樂自2008年起成立「古天樂慈善基金」，為做善事不遺餘力。在新冠肺炎爆發期間，古天樂不時搜羅口罩派發予香港基層市民，以及為所屬的演藝界出力度過疫情。

另外，雖然受疫情影響，大多學校都有停課，但古天樂再在內貧困地區興建學校的工作沒有停，最近又多建4間學校，以幫助更多小朋友。

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▲ 古天樂於2008年成立慈善基金。（微博圖片）

內地再建4所學校

古天樂一向樂落好施，可是日前就有個名叫「卓偉」的內地網民竟指樂仔慈善造假，稱古天樂所捐的幾所學校，其實是某國際飲料集團出錢，而以古天樂名義捐獻。

可是其實該網民指控卻拿不出力證據，似是無中生有。而他的帖子一出，卻即令古天樂成為微博熱搜，網民亦心水都非常清，指出古天樂一直以來建學校都有清晰的紀錄可翻查，並斥此位網友在造謠。

此外，就有網民再發現古天樂在今年疫情間再捐建4所學校，分別為「孫崗小學古天樂第132教學樓」、「城關鎮中心幼兒園古天樂第133教學樓」、「茂盛完小古天樂第134項目實驗綜合樓」，及「羊磴鎮古天樂第135教學樓」，12年內共建135所學校，非常有善心。

其實最初古天樂一直沒有各外公布捐款建學校，只是被媒體發現而報道，而往後每有記者問及他捐錢建學校的事，古天樂都不願多談，所以絕不是為了沽名釣譽，而是真心行善。

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▲ 古天樂一直在內地興建多所學校。（微博圖片）

為香港電影業發展出心出力

古天樂一直低調行善，甚少公開揚名。

而他在新冠肺炎期間，有見香港電影業受到重大打擊，作為影視大亨的他更是出心出力，聯同英皇電影將於未來兩年來推出十部港產作品外，又與各電影公司聯繫開拍抗疫電影為基層工作人員籌款等。

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▲ 古天樂疫情期間在不同方面都一直低調行善。（微博圖片）

由於現時晚市已不能堂食，故他又安排旗下酒樓的員工6點前收工，並承諾不會裁員。

他明白在現時經濟氣氛下，他亦希望盡力保住員工飯碗，指員工健康比生意更重要，真是位好老闆。